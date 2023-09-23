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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جابت له الكلام.. مروة صبري تفتح النار على أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

مروة صبرى وأسما شريف
مروة صبرى وأسما شريف منير

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن سر هجومها على أسما شريف منير بعد ظهور الأخير بلوك جديد و حلاقة شعرها على الزيرو.

وقالت مروة صبرى فى ندوة صدى البلد: أسما شريف منير قصة لوحدها، أنها تبحث فقط عن التريند وعندما يهاجمها السوشيال ميديا تقول "محدش له دعوه" أرى أن طالما سمحتى لنفسك نشر هذا الفيديو للجمهور أصبح على المشاع ومن حق أى شخص أن ينتقد أو يمدح فى الفيديو.

شاهد الفيديو هنا 

وأضافت مروة صبرى: أسما شريف منير أفعالها مستفزة بعد حلاقة شعرها تقوم بصبغه على الرغم من أن كلامها يؤكد أن السبب فى حلاقة شعرها هى الصبغة التى تسببت فى تساقط الشعر وهو أمر يدل على أنها تبحث عن التريند.

وأكملت مروة صبرى حديثها : "أسما جابت الكلام لوالدها شريف منير" وبرغم الهجوم الذى تعرضت له والدها خرج على الجمهور يشجعها ويقول لها برافو عليكى التريند وهو قمة الاستهزاء والاستفزاز للجمهور.

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مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال  الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

أسما شريف منير الإعلامية مروة صبرى برنامج قعدة ستات شريف منير مروة صبري

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