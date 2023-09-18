مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

كشفت الإعلامية مروة صبري، عن سر دفاعها عن الفنان حسام حبيب في إحدى حلقات برنامجها “قعدت ستات”، والذى يعرض على شاشة “القاهرة اليوم”.

وقالت مروة صبري، فى ندوة “صدى البلد”، حسام حبيب من الشخصيات المحترمة والمهذبة، معلقة “أرى أن حسام وشيرين مينفعوش لبعض”.

وأضافت "صبري"، “بالتأكيد أتمنى لهما دوام العشرة بينهما، ولكن أرى أن حسام حبيب مظلوم فى كثير من الأمور، والتفاصيل مع شيرين”.

وتابعت الفنانة "أعلم كثيرا من الأمور والتفاصيل، ولكن حسام حبيب من الشخصيات “ابن ناس”.

مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.