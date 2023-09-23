تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن سبب وقوفها مع حسام حبيب فى أزمته مع شيرين عبد الوهاب التى أثارت الرأى العام فى الفترة الأخيرة.

وقالت مروة صبرى فى ندوة صدى البلد: حسام حبيب مظلوم دائما وأبدا مع شيرين عبد الوهاب وانا على علم بتفاصيل وأمور لا يمكن الحديث عنها فى الفترة الحالية تؤكد أن حسام مظلوم.

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وأضافت مروة صبرى: حسام حبيب مش شبه شيرين عبد الوهاب وهو شخصية خلوقه وطيبة.

من ناحية أخرى كشف مروة عن سبب عدم استضافتها لشقيتها عبير صبرى فى برنامجها "قعدت ستات" حيث قالت : اخاف استضيف عبير صبرى ولم افكر فى هذا الأمر مطلقا.

مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.