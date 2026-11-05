من حق الأعضاء المشاركة.. خبير قانوني يفجر مفاجأة بخصوص شركة الكرة بالزمالك

كشف الخبير القانوني محمد رشوان، عن عدد من التفاصيل القانونية المهمة بشأن أزمة شركة الكرة بنادي الزمالك، موضحًا موقف قانون الرياضة الجديد من تشكيل مجالس إدارات شركات الكرة، والإجراءات المطلوبة لإجراء أي تعديلات على هيكل الإدارة.

وقال رشوان، في تصريحات خاصة لبرنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء، تقديم الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن إنشاء شركات الكرة حق أصيل لجميع الأندية التي ترغب في خوض تجربة الاستثمار، ولا يوجد ما يمنع الأندية من تأسيس شركاتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأضاف أن تعديل نسبة الإدارة في شركة الكرة بنادي الزمالك يستوجب انعقاد جمعية عمومية غير عادية، مشيرًا إلى أن القانونيين بوزارة الشباب والرياضة أبلغوا مسؤولي الزمالك بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالشركة.

وفجر رشوان مفاجأة بشأن قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أنه لا يمنع حاليًا وجود عضو مجلس إدارة النادي ضمن مجلس إدارة شركة الكرة، وهو ما يفتح ملفًا قانونيًا مهمًا حول مدى أحقية عضو مجلس الإدارة في الاستثمار داخل الشركة، والضوابط التي تحكم الجمع بين عضوية مجلس النادي والمشاركة الاستثمارية في شركته.