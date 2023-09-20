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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

صدى البلد

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن رأيها فيما فعلته أسما شريف منير بعد ما أثارت حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بعد أن حلقت شعرها على الزيرو. 

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: "أزمة أسما شريف منير والتى فسرها البعض أنه هجوم عليها من جانب ولكنه وجهة نظرى، أولا هى بلوجر وفنانة ولا بنت شريف منير، حقيقة الأمر هى بنت شريف منير وقامت بحلق شعرها على السوسيال ميديا وكان هذا سببا فى إثارة الجدل، خاصة عندما قالت "متعملوش زيي أنا مكتئبة وشعرى بيقع من الصبغة"، وهذا ظهر مع حفل مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين وكانت حريصة على تسجيلها مع القنوات الفضائية من أجل أن تصبح تريند، وتكلمت عن سبب قص شعرها وأنها معجبة به كذلك".

وأضافت مروة صبرى: “إزاى شعرها بيقع من الصبغى ورايحة تصبغه أصفر بعد ما حلقته، أمر فى قمة الاستفزاز وتسببت فى هجوم الناس على شريف منير والدها النجم الكبير”. 

وأوضحت مروة صبرى: “المدهش والمفاجئ بالنسبة لى أن شريف منير يطلع فى فيديو بياكل وبيستهزأ بالجمهور ويدعم ابنته وبيقول لها برافو عليكى التريند”. 

وتابعت: “أمر فى قمة الاستهزاء ويهين الجمهور بهذا الكلام، ومن المفروض أن يحترم عقلية المشاهد، خاصة أنك قبلت ظهور ابنتك للجمهور بهذا الشكل، ولذلك أصبح حياتها على المشاعر، ومن حق الجمهور أن يعلق سواء بالسلب أو بالإيجاب”. 

مروة صبرى 

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم": "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسئول عن ردود أفعال  الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل إيه ومتعملشإيهه".

وتابعت مروة صبري: “قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش، انتوا كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة”.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

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حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

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