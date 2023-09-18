أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

قررت أسرة الفنانة جواهر أن يوقفوا علاجها من مرض سرطان المعدة وذلك بعد دخولها فى حالة حرجة وميؤوس منها.

وقد أعلنت الإعلامية مى العيدان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة : عائلة الفنانه جواهر وابناءها يعلنون عن طريق سنابها ب ان تم ايقاف علاج السرطان عن جواهر بالوقت الذي هي في امس الحاجه ويطلبون لها الدعاء ويصرحون انها الان تحت رحمة رب العالمين. . ارجوكم تدعولها اكل دعاء احدكم هو الاقرب الى الله 🙏🏻 ادعوا حتى يبلغ الدعاء منتهاه.

جواهر ومرض السرطان

وكانت الفنانة جواهر كشفت تعرضها لنزيف حاد، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.

وقالت في منشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

وأضافت: "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

جواهر

جواهر تحدثت للمرة الأولى عن مرضها في عام 2021 خلال اتصال هاتفي أُجري معها على شاشة تلفزيون "الكويت"، إثر إعلان إصابتها به في شهر (فبراير) من العام 2020.

