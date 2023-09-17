عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

حورية فرغلى
حورية فرغلى

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن مرحلة الطفولة والتى وصفتها بالصعبة، وذلك أثناء استضافتها فى برنامج in deep مع الاعلامى تامر شلتوت.

وقالت حورية فرغلى : أنا مريت بمرحلة طفولة صعبة جدا لأن والدى انفصل عن والدتى بعد ولادتى بيومين فقط وهو الأمر الذى أثر عليا كثيرا وتسبب فى تأخري فى الكلام حتى سن 8 سنوات.

وأضافت حورية فرغلى : عندما تواصلت والدتى مع طبيب خاص بى قال لها ابنتك تحتاج إلى الحنان وكنت ابحث عنه فى الدادة والتى ظلت معى حتى بلغت سن 73 عاما وتوفيت، ولذلك مرحلة الطفولة أكتر فترة اتمنى نسيانها.

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

أحمد زكى ونجلاء فتحى .. سر ندم إلهام شاهين على أحلام هند وكاميليا

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يصدم أكرم حسنى.. ومحمد رمضان نمبر 8

أول صورة لمولود جورى بكر تميم.. شاهد

حورية فرغلى 

وأوضحت حورية فرغلى : ما اتذكره أيضا من مرحلة الطفولة زوج والدتى والذى كان حنين عليّ، وزوجة والدى ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت أمام  أولادها.

جدير بالذكر أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية. 

الإعلامي تامر شلتوت الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي اعمال حورية فرغلي أفلام حورية فرغلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

موضوعات متعلقة

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

أخبار الفن.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي.. خطوبة بطلة SNL بالعربي.. حلوى المولد للموسيقيين

بمبلغ ضخم.. مصطفى كامل يشتري حلوى المولد لـ الموسيقيين

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المستشار تركى آل الشيخ ينشر صورا لنجوم ليلة من الزمن الجميل

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

بعد رفع الإيقاف عنه .. عمر كمال يتعاون مع محمود الليثي قريبا

على سطح منزلها.. خطوبة يارا فهمي بطلة برنامج SNL بالعربي

ترشيحاتنا

توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

660 مليون ورقة محفوظة.. تفاصيل أضخم أرشيف إلكتروني للنيابة العامة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

وزير العدل الليبي يكشف مفاجأة بشأن الصيانة القديمة لسدود درنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ