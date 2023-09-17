والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن مرحلة الطفولة والتى وصفتها بالصعبة، وذلك أثناء استضافتها فى برنامج in deep مع الاعلامى تامر شلتوت.

وقالت حورية فرغلى : أنا مريت بمرحلة طفولة صعبة جدا لأن والدى انفصل عن والدتى بعد ولادتى بيومين فقط وهو الأمر الذى أثر عليا كثيرا وتسبب فى تأخري فى الكلام حتى سن 8 سنوات.

وأضافت حورية فرغلى : عندما تواصلت والدتى مع طبيب خاص بى قال لها ابنتك تحتاج إلى الحنان وكنت ابحث عنه فى الدادة والتى ظلت معى حتى بلغت سن 73 عاما وتوفيت، ولذلك مرحلة الطفولة أكتر فترة اتمنى نسيانها.

حورية فرغلى

وأوضحت حورية فرغلى : ما اتذكره أيضا من مرحلة الطفولة زوج والدتى والذى كان حنين عليّ، وزوجة والدى ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت أمام أولادها.

جدير بالذكر أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية.