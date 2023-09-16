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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زكى ونجلاء فتحى .. سر ندم إلهام شاهين على أحلام هند وكاميليا

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن ندمها على رفض المشاركة فى فيلم "أحلام هند وكاميليا" الذى قام ببطولته أحمد زكى ونجلاء فتحى.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد : ندمت على عدم مشاركتى فى فيلم "أحلام هند وكاميليا مع أحمد زكى والفنانة نجلاء فتحى، وكان ذلك نتيجة عند كبير مع المخرج محمد خان، وغضب منى محمد خان بسبب رفضى الدور وقتها، وكنت مشغولة بعمل أخر، ولكن عنادى أضاع منى دور مهم فى فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية.

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إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج لمسلسل الجديد الفريدو والذى تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد فهمي والمفترض عرضه ابتداء من يوم 24 سبتمبر.

ونشرت إلهام شاهين صورة من الشخصية التى تقدمها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة:"انتظروا شخصية سوسو قريبًا في مسلسل الفريدو ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".

مسلسل الفريدو

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

أحلام هند وكاميليا إلهام شاهين أحمد زكي الفنانة نجلاء فتحى الفنانة إلهام شاهين المخرج محمد خان

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