مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

علقت الفنانة بشرى، على الانتقادات التي تعرضت لها من بعض زملائها في الوسط الفني، الذين اتهموها بعدم إرسال دعوات لهم لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وقالت بشرى، في لقائها مع برنامج “الراديو بيضحك مع فاطمة"، الذى يذاع على "راديو 9090"، هذا العام لم يكن لي دور تنفيذي في المهرجان، وأن شاركت فيه بصفتي عضوا مؤسسا في هذا المهرجان، واعتذرت عن القيام بهذه المهام منذ عامين.

وأضافت بشرى، أن أهم شيء فى المهرجان بالنسبة لها، هو جودة الأفلام، وطبيعتها، والندوات التي ستقام بشأنها، وليست السجادة الحمراء والفساتين والحفلات.

وعن لوم بعض الفنانين عليها؛ لعدم إرسال دعوة لهم، قالت بشري: “المهرجان مش بيت أبويا”.

وواصلت بشرى: "هناك معلنين وقائمين على هذا المهرجان، وهم المسئولين عن الدعوات وتقديمها، كما أن لائحة المدعوين تكون من صناع السينما والدراما، لكن هناك حسابات أخرى ترجع للتسويق والمدينة نفسها.

وأوضحت بشرى: هناك البعض يرون أن لهم الأحقية في التواجد بالمهرجان أكثر من غيرهم.