أخبار الفن| انفصال أكرم حسنى.. طرد دنيا بطمة.. مكالمه شيرين لـ عادل إمام.. اللحظات الأخيرة فى حياة كريمان

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

إيرادات الأفلام| أكرم حسني يتفوق على الجميع ومحمد رمضان في المركز الخامس

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

كشف الفنان أكرم حسنى عن بعض تفاصيل حياته الشخصية ومرحلة بداية حياته العملية وذلك خلال لقاء ببرنامج ABtalks مع أنس بوخش.

سعر غير متوقع.. محمد فراج يخطف الأنظار بقميصه في عرض فوى فوى

خطف محمد فراج الأنظار اليه فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "فوى فوى فوى" تمهيدا لعرضه فى السينما ومن المقرر عرضه فى دول الخليج أيضا اليوم.

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدي وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كشف الفنان أكرم حسنى عن لحظة انفصاله عن زوجته والى أى مدى أثر الطلاق فى حياته وذلك خلال لقاء ببرنامج ABtalks مع أنس بوخش.

بعد أنباء إصابته بالزهايمر.. تفاصيل مكالمة عادل إمام لـ شيرين وطارق

تصدر الفنان عادل إمام تريند جوجل بعد حديث الفنانة شيرين عنه، وطمأنتها لجمهوره على حالته الصحية بعد الشائعات الكثيرة التى خرجت عنه بأنه مصاب بمرض الزهايمر.

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

تعرضت الفنانة دنيا بطمة إلى موقف صعب ومحرج بالنسبة لها بعد ام تم طردها من داخل إحدى مقاطعة الملاح حيث حاولت تقديم مساعدات لأهلها بالمغرب.

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة كريمان.. تفاصيل

تعرضت الفنانة الراحلة كريمان إلى أزمة صحية شديدة قبل وفاتها وتم نقلها المستشفى وتوفيت بداخلها لتوقع جمهورها.

عزاء الفنان الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

قررت أسرة الفنان الراحلة كريمان إقامة عزاء لها غدا الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية والتى يقام حاليا لها تشييع الجثمان.

باسم سمرة: رفضت سفاح الجيزة في البداية وضابط الشرطة أعادني إليه| حوار

قرر الفنان باسم سمرة أن يخوض تجربة جديدة فى عالم التلفزيون من خلال مسلسل "سفاح الجيزة" والذى يظهر فيه من خلال شخصية ضابط الشرطة حازم، وهو دور جديد ومختلف عن الشخصيات التى قدمها باسم فى الفترة الأخيرة.