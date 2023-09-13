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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزاء الفنانة الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

كريمان
كريمان

قررت أسرة الفنانة  الراحلة كريمان إقامة عزاء لها غدا الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية والتى يقام حاليا لها تشييع الجثمان.  

توفيت أمس الفنانة كريمان التى تعد إحدى نجمات الزمن الجميل وهو ما أعلن عنه ابنها الوحيد شيرين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال شيرين : توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الاسطه حرم المرحوم النائب محمود آبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

وأضاف شيرين: "ستقام صلاة الجنازة  الأربعاء  بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر و الدفنة بمقابر الأسرة في ٦ أكتوبر… ولا حول و لا قوه الا بالله  العلي العظيم".

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كريمان 

ولدت كريمان عام 1936، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.

وقبل عامين، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لـ كريمان، فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.

الفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو.بدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت “قيصر وكليوباترا ” وعملت كطفلة في الاذاعة، واشتركت في ركن الاطفال واثنى عليها بابا شارو.

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