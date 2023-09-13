أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كشف الفنان أكرم حسنى عن لحظة انفصاله عن زوجته والى أى مدى أثر الطلاق فى حياته وذلك خلال لقاء ببرنامج ABtalks مع أنس بوخش.

وقال أكرم حسنى: بعد الطلاق بدأت أفكر فيما هو يرضينى، لأن عندما تكون مع شريك حيلتك تبحث طوال الوقت على ارضائه وخاصة مع وجود أولاد وهم أحلى شيء فى حياتى.

وأضاف أكرم حسنى: بعد الطلاق قررت أن ابحث عما يرضينى ويرضى أيضا أولادى.

وأشار أكرم حسنى : اننى كنت قريب من والدتى أكثر من والدى بحكم عدم وجوده فى المنزل نتيجة سفره الدائم وعندما توفى كنت حزين بشدة على فراقه وفوجئت بذلك رغم انه كان نريضا على مدار 4 أعوام وكنت بجواره فيها وطوال فترة مرضه كنت أتمنى له أن يرتاح من الألم المرض الذى كان يهاجمه.

أكرم حسنى

تعاون أكرم حسني مع المطرب الكبير مدحت صالح في أحدث أغنياتهما بعنوان "خطير يا أخوانا" التي أطلقها أكرم حسني على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه العميل صفر، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

الأغنية هي أول تعاون بين النجمين، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج ومن إنتاج شركة Ideology.