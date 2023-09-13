عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

أكرم حسنى
أكرم حسنى

كشف الفنان أكرم حسنى عن لحظة انفصاله عن زوجته والى أى مدى أثر الطلاق فى حياته وذلك خلال لقاء ببرنامج ABtalks مع أنس بوخش.

وقال أكرم حسنى: بعد الطلاق بدأت أفكر فيما هو يرضينى، لأن عندما تكون مع شريك حيلتك تبحث طوال الوقت على ارضائه وخاصة مع وجود أولاد وهم أحلى شيء فى حياتى.

وأضاف أكرم حسنى: بعد الطلاق قررت أن ابحث عما يرضينى ويرضى أيضا أولادى.

وأشار أكرم حسنى : اننى كنت قريب من والدتى أكثر من والدى بحكم عدم وجوده فى المنزل نتيجة سفره الدائم وعندما توفى كنت حزين بشدة على فراقه وفوجئت بذلك رغم انه كان نريضا على مدار 4 أعوام وكنت بجواره فيها وطوال فترة مرضه كنت أتمنى له أن يرتاح من الألم المرض الذى كان يهاجمه.

شتمني بوالدى وجريت وراه بالجزمة.. رد فعل صادم من شيرين تجاه مخرج

إيرادات الأفلام| أكرم حسني يتفوق على الجميع ومحمد رمضان في المركز الخامس

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

أكرم حسنى 

تعاون أكرم حسني مع المطرب الكبير مدحت صالح في أحدث أغنياتهما بعنوان "خطير يا أخوانا" التي أطلقها أكرم حسني على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه العميل صفر، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

الأغنية هي أول تعاون بين النجمين، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج ومن إنتاج شركة Ideology.

ABtalks اكرم حسني الفنان اكرم حسني أفلام أكرم حسنى أعمال اكرم حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان

موضوعات متعلقة

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

إيرادات الأفلام| أكرم حسني يتفوق على الجميع ومحمد رمضان في المركز الخامس

سعر غير متوقع.. محمد فراج يخطف الأنظار بقميصه في عرض فوى فوى

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

كلاكيت تانى مرة.. حفل جديد يجمع أحمد سعد وروبى.. اعرف الأسعار

باسم سمرة: لم ألجأ إلى ضابط شرطة من أجل سفاح الجيزة

مروة صبرى تكشف سر هجومها على أسما شريف منير.. صور

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

ترشيحاتنا

للتصدير وخدمة صناعات محلية.. إقامة مجمع لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار

غضب شديد في إسرائيل بسبب الموافقة على نقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية

من 16 إلى 20 سبتمبر.. صندوق الأمير كلاوس يقيم مختبره المتنقل في القاهرة

بـ150 ألف طن سنويا.. وزير البترول يبحث تنفيذ مشروعي إنتاج الميثانول والأمونيا الخضراء

صلاة الغائب .. كيفيتها وشروطها وهل تقبل على الميت في بلد آخر؟

السودان: انهيار 50 منزلًا في ولاية نهر النيل بسبب الأمطار الغزيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش كله Hضرار اعرف فوائده.. غبار الربيع يحميك من هذه الأمراض

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ