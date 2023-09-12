شتمني بوالدى وجريت وراه بالجزمة.. رد فعل صادم من شيرين تجاه مخرج

كشفت الفنانة شيرين عن موقف أغضبها من مخرج لأحد أعمالها وكان لها رد فعل قوى أثناء تصوير العمل.

وقالت شيرين خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثى : كان لدى عدد كبير من المشاهد من المفترض أن اقوم بتصويرها وكان الفنان سعد أردش لديه مشهد واحد معى يرغب فى تصوير بالبداية نظرا لانشغاله فى المحاضرات بمعهد الفنون المسرحية ولكن مساعد المخرج وقتها اعترض بحجة أن اليوم مزدحم.

وأوضحت شيرين : هنا تدخل المخرج وبدأ يرتفع صوته وقام بسبى بوالدى المتوفى وقررت وقتها أن أخد موقف وخلعت الجزمة وجريت وراء المخرج فى الشارع وحاول الإنتاج أن يوقفنى وقررت أن لا اتعامل معه وكان شرطى أنه اذا كان هناك أى ملاحظات عليه أن يوجهها للمساعد.

شيرين

تحدثت الفنانة شيرين عن مسلسل “عيون”، قائله: "كانت أسعد أوقات حياتي وأنا في المسلسل ده".

وأضافت: "شخصية كريمة والدويتو مع يونس شلبي بمسلسل "عيون" وشخصية حيرم، في مسلسل رائع مع الأستاذ فؤاد المهندس والذى تعلمت منه الالتزام"، مشيرة: "الفنانة سناء جميل كنت اتعلم منها الانضباط والجدية والاعتماد على النفس".

كشفت الفنانة شيرين عن عدم احتفاظها باسمها الحقيقي "أشجان"، قائله: "أنا اللي اخترت اسم شيرين، علشان أول عمل كامل أعمله كان اسمه عيون الحب مع الأستاذ كمال الشناوي، وكنت بعمل بنتهم".

وأضافت: "لم احتفظ باسمي لأني كنت مخضوضة جامد منه وزعلانه، وزعلت من والدي أنه سماني أشجان"، لافته: "أستاذ العربي ذنبني 3 حصص علشان يدي محاضرة في اسمي، وطلبت من والدي بعدها تغيير اسمي".