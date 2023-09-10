تجيب جلطة.. تعليق نارى من شمس الكويتية على ياسمين عز ورضوى الشربينى

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن رأيها فى كل من ياسمين عز ورضوى الشربينى، خلال تواجدها فى لقاء ببرنامج Gossip.

وقالت شمس الكويتية: "مش بطيق ياسمين عز ورضوى الشربيني، جلطة، وحابه أوجه نصيحة لياسمين عز إنتي شاطرة في الماركيتنج وعملتي ضجة ووصلتي وخلاص غيري أسلوبك.. ورأيي إن رضوى الشربيني كمان شاطرة في الماركيتنج إنها طلعت قالت أنا ضد الرجالة لكن خلاص".

شمس الكويتية

وخاضت شمس الكويتية تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل “سره الباتع”.

وأكدت شمس الكويتية أنها لن تخوض تجربة التمثيل مرة أخرى، إلا في حالة أن يكون الدور والكاست لا يقاوم، وأن يتحمل التصوير عدم قدرتها على التواجد بصفة مستمرة في الكرافانات.

وعن ظهورها المتأخر في مشاهد مسلسل “سره الباتع”، أكدت شمس الكويتية أن ذلك حدث بناءً على طلب منها بعدما ألح عليها المخرج خالد يوسف للمشاركة في العمل، وطلبت منه تخفيف مشاهدها قدر الإمكان.

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين؛ العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.