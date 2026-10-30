القومي للأورام يعقد مؤتمره السنوي 4 و5 نوفمبر تحت شعار «استشراف آفاق المستقبل»

يعقد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة مؤتمره السنوي لعام 2026، يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، تحت شعار «استشراف آفاق المستقبل»، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في علوم الأورام من مصر ومختلف دول العالم.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان إعلامي اليوم الجمعة، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستُعقد يوم الخميس 5 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة «عايدة» بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة.

ويستهدف المؤتمر استعراض أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الوقاية من الأورام والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، إلى جانب مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والعلاجات الموجهة والمناعية، وأحدث التقنيات الجراحية والإشعاعية.

كما يناقش المؤتمر آليات تحويل الابتكارات العلمية ونتائج الأبحاث إلى ممارسات إكلينيكية، وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية والبحثية، وتطبيق مفهوم الرعاية متعددة التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات الدولية.

ويتضمن برنامج المؤتمر محاور تتعلق بدعم البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات البشرية، وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب المتخصص، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والشراكات البحثية الدولية وتبادل الخبرات في مجال علوم الأورام.

ويمثل مشروع مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد (500500) أحد المحاور الاستراتيجية للمؤتمر، حيث يستعرض المشاركون رؤيته المستقبلية ودوره المرتقب في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتخصصة، من خلال التكامل بين الخدمات العلاجية المتقدمة والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، واستيعاب أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية علمية ومؤسسية مشتركة لمستقبل علاج الأورام، تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، وتدعم تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة، فضلًا عن تعزيز الربط بين التقدم العلمي والتكنولوجي وتطوير الخدمات العلاجية، بما يدعم مكانة مصر في مجال علوم الأورام ورعاية مرضى السرطان.

ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، وبمشاركة الدكتورة داليا قدري، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، نائبًا لرئيس المؤتمر، والدكتور أحمد مجدي سكرتيرًا عامًا، والدكتور عماد شاش رئيسًا للجنة المنظمة.