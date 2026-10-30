قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
استنفار أمني حول منتجع ترامب في فلوريدا.. نشر منظومات دفاع جوي تحسبا لتهديدات محتملة من إيران
تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري
الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع المجر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جدو: بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري.. ونتمنى حسم البطولة هذه المرة
الرئيس السيسي يغادر بودابست عقب اختتام زيارته الرسمية للمجر
السيسي: لا سلام مستداما في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي
كارثة تهدد الإمارات.. كيف تحولت بقعة نفط إلى أزمة تستمر آثارها لسنوات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القومي للأورام يعقد مؤتمره السنوي 4 و5 نوفمبر تحت شعار «استشراف آفاق المستقبل»

الدكتور عبدالعزيز قنصوة
الدكتور عبدالعزيز قنصوة
أ ش أ

يعقد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة مؤتمره السنوي لعام 2026، يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، تحت شعار «استشراف آفاق المستقبل»، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في علوم الأورام من مصر ومختلف دول العالم.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان إعلامي اليوم الجمعة، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستُعقد يوم الخميس 5 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة «عايدة» بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة.

ويستهدف المؤتمر استعراض أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الوقاية من الأورام والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، إلى جانب مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والعلاجات الموجهة والمناعية، وأحدث التقنيات الجراحية والإشعاعية.

كما يناقش المؤتمر آليات تحويل الابتكارات العلمية ونتائج الأبحاث إلى ممارسات إكلينيكية، وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية والبحثية، وتطبيق مفهوم الرعاية متعددة التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات الدولية.

ويتضمن برنامج المؤتمر محاور تتعلق بدعم البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات البشرية، وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب المتخصص، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والشراكات البحثية الدولية وتبادل الخبرات في مجال علوم الأورام.

ويمثل مشروع مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد (500500) أحد المحاور الاستراتيجية للمؤتمر، حيث يستعرض المشاركون رؤيته المستقبلية ودوره المرتقب في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتخصصة، من خلال التكامل بين الخدمات العلاجية المتقدمة والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، واستيعاب أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية علمية ومؤسسية مشتركة لمستقبل علاج الأورام، تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، وتدعم تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة، فضلًا عن تعزيز الربط بين التقدم العلمي والتكنولوجي وتطوير الخدمات العلاجية، بما يدعم مكانة مصر في مجال علوم الأورام ورعاية مرضى السرطان.

ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، وبمشاركة الدكتورة داليا قدري، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، نائبًا لرئيس المؤتمر، والدكتور أحمد مجدي سكرتيرًا عامًا، والدكتور عماد شاش رئيسًا للجنة المنظمة.

الذكاء الاصطناعي وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

تخضير القاهرة

محافظ القاهرة: 10 ملايين جنيه مساهمة من البنك الأهلي المصري لدعم مبادرة تخضير القاهرة

مجلس الوزراء

بالإنفوجراف .. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

بالصور

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد