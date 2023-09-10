طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن سر قص شعرها ومواصفات الرجل الذى ترغب فى الزواج منه، وذلك خلال لقائها ببرنامج Gossips.

وقالت شمس الكويتية: “لا أعرف لماذا دائما أحب أن أقص شعرى، ولكن هذا مرتبط بحالتى النفسية عندما أكون مطلقة أقوم بقص شعرى، عندما أتعرض إلى خبر حزين أقص شعرى”.

وأضافت شمس الكويتية: “أرغب فى الزواج من رحل تافه يضحكنى، ليس لدى مانع أن أهمل وهو يقوم فقط بإضحاكى، أحب الرجل الذى يعطيني طاقة إيجابية دائما”.

شمس الكويتية

وخاضت شمس الكويتية أولى تجاربها فى التمثيل من خلال مسلسل “سره الباتع” الذى عرض فى رمضان الماضى.

وأكدت شمس الكويتية أنها لن تخوض تجربة التمثيل مرة أخرى، إلا في حالة أن يكون الدور والكاست لا يقاوم، وأن يتحمل التصوير عدم قدرتها على التواجد بصفة مستمرة في الكرافانات.

وعن ظهورها المتأخر في مشاهد مسلسل “سره الباتع”، أكدت شمس الكويتية أن ذلك حدث بناءً على طلب منها بعدما ألح عليها المخرج خالد يوسف للمشاركة في العمل، وطلبت منه تخفيف مشاهدها قدر الإمكان.

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين؛ العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.