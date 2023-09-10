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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

حادث سيارة
حادث سيارة

نشر الفنان شريف خير الله تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن نجاته من الموت بسبب حادث سير. 

وعلق شريف خير الله قائلا : الحمد لله ربنا كريم، نجاني من حادث سير على طريق المحور، فجأة عربية لفت حوالين نفسها وكان بيني وبينها أقل من متر".

كما وجه شريف خير الله الشكر إلى الفنان أشرف زكى قائلا : الحقيقة مكالمة من د.أشرف زكي للاطمئنان عليَّ أشعرني إن دائمًا النقابة والنقيب ظهر لكل فناني مصر".

شريف خير الله

شريف خير الله

وكانت أثارت تصريحات الفنان شريف خير الله حالة من الجدل الواسع بعد حديثه عن الفنان عبد الحليم حافظ ومحمد رمضان والذى اعتبره الكثير نوعا من المقارنة بين العندليب والاسطورة حتى أن دفع ابن شقيق العندليب محمد شبانة للرد عليه بقوة ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة مقارنة العندليب بمحمد رمضان.

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بدأت القصة بحديث من الفنان شريف خير الله فى قناة صدى البلد عن الأغانى التى يقدمها محمد رمضان وكان الرد أن هذا لون من الغناء يواكب به العصر  وهو تطور طبيعى لان كل فنان أو مبدع يحاول أن يطور من نفسه حتى يستمر وهذا حدث فى جيل الزمن الجميل مثل عبد الحليم حافظ الذى كان متطورا ومتجددا حيث كان أول من غنى بشكل واسلوب مختلف وحقق نجاحا كبيرا.

حديث شريف خير الله قوبل بحالة من الغضب من جانب ابن شقيق عبد الحليم حافظ محمد شبانة والذى رد بقوة معتبرا هذا نوع من المقارنة بين العندليب ومحمد رمضان قائلا أن عبد الحليم حافظ إذا كان موجود في الوقت الحالي، كان سيغني بنفس طريقة محمد رمضان، وسط حالة من الغضب بين أسرة العندليب الراحل بعد هذا التصريح.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه مستاء جدا من تلك التصريحات عن نجم كبير مثل الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا إن العندليب الأسمر فنان له ذوقه، وكان له طريقته ومنهجه في الحياة وفي الغناء التي سار عليها، وله شخصية فريدة من نوعها، ومن غير اللائق أن يتم مقارنته بمحمد رمضان، أو أنه سيغني مثله.

وتابع ابن شقيق عبد الحليم حافظ، أن الفنان محمد رمضان فنان جميل ويحبه كثيرًا، وسبق وأهدى له "جرافتات" الخاصة بعبد الحليم حافظ بعد مسلسله "ابن حلال" وتألقه في دور "حبيشة" بطل المسلسل، "أنا شايف في محمد رمضان فنان جميل جدا، ولكن مش بحب أن يتم مقارنته بعبد الحليم، حتى رمضان نفسه مش هيقبل بالمقارنة دي، ولا هيقول أن عبد الحليم يعمل كده".

وأردف، أن الفنان شريف خير الله من الممكن أن يكون قد خانه التعبير في المقارنة بين عبد الحليم حافظ ومحمد رمضان، خاصة أن طريقة تعامل محمد رمضان مختلفة كثيرًا عن العندليب، موضحا أن الفنان عبد الحليم حافظ كان له ذوق خاص في التعامل مع الأغاني.

وشدد على أنه من محبي الفنان محمد رمضان، ويحب طريقة تمثيله كثيرًا، ألا أنه يرفض أي مقارنة بينه وبين العندليب الأسمر، مؤكدا أن الفنان شريف خير الله خانه التعبير كثيرًا في التشبيه، خاصة أن محمد رمضان بسمات وطرق مختلفة عن العندليب الذي كان يغني بطريقة رومانسية مميزة وفريدة في نوعها.

رد شريف خير الله

وأوضح شريف خير الله ما قاله وأغضب ابن شقيق عبد الحليم حافظ قائلا فى تصريحات لصدى البلد : أنا لم اقصد المقارنة بين عبد الحليم حافظ ومحمد رمضان والتأكيد كل منهما له مكانة وقيمة العندليب الأسمر فى الوطن العربى معروفة ولكن كل ما قلته أن حليم كان متطورا وأنه أول من قدم الأغنية القصيرة وكان على المسرح فى أحيان كثيرة يحب الحركة عليه ولا يلتزم بكرسى ووجود الميكرفون.

وأضاف شريف خير الله : واقصد هنا أن ما يرونه من محمد رمضان فى مجال الغناء أمر طبيعى لانه التطور الذى يشبه هذا العصر ولو كان حليم متواجدا كان سيطور من نفسه أيضا وهو أمر مطلوب من الجميع وهذا لا يعيب أحدا. 

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