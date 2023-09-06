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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

أسما شريف منير
أسما شريف منير

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن رأيها في ما فعلته أسما شريف منير وحالة الجدل التى أثيرت حولها بعد حلاقة شعرها على الزيرو.

وقالت رضوى الشربينى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى : أنا أدعمها وأعجبت كثيرا برد فعل والدها الفنان شريف منير لأنه فى النهاية طالما لم تضر أحد بما فعلته فلها مطلق الحرية ولا نلوم عليها.

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وأضافت رضوى الشربينى : ليس لدي نفس جرأة أسما شريف منير ، ولا يمكن أن أحلق شعري على الزيرو كما فعلت.

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أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة على الزيرو ، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابدأ من جديد، أحرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة أوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت إني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبة بس حسه إني طالعة منها بدرس عارفة إن في ناس كتير هتهاجمني بس أنا فرق معايا إحساسي بالراحة اللي أنا حساها دلوقتي.. عادي هبطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة.

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