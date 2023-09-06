لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى عن تفاصيل جديدة فى أزمة انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني.

وقالت رضوى الشربيني في لقاء ببرنامج “et بالعربي”: لم أهاجم أحمد سعد ولكنى كنت أهاجم الناس الذين كانوا يهاجمون علياء ولأني أدعم المرأة ولكن لم أهاجم أحمد سعد لأنه من الأصدقاء المقربين لى.

وأوضحت رضوى الشربينى: اتمنى ان الفترة القادمة تشهد حل لأزمة بينهما لان كل منهما يحمل طيبة ويحبان بعضهما.

وشارك المطرب أحمد سعد مقطع فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق انستجرام من كواليس حفله الأخير ببور سعيد والتى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضى وظهرت طليقته علياء بسيوني في الفيديو وهى ترقص وتغنى.

وكتب أحمد سعد على الفيديو :"بالجمهور تحلو الدنيا ".

وعلم “صدى البلد” من مصدر مقرب أن الفيديو محاولة من أحمد سعد للصلح والعودة لطليقته علياء بسيونى.

كما علم صدى البلد أن هناك تدخلا من مصادر مقربة من الطرفين لحل الأزمة بينهما خاصة بعد الفيديو الأخير الذى نشره سعد عبر انستجرام والظهور اللافت لعلياء بسيونى.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

وكشفت علياء بسيوني كواليس وأسرار انفصالها عن أحمد سعد قائلة: "أنا حقيقى تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".