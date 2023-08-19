ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

نشر الفنان تامر سعيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اللحظات الاخيرة قبل رحيل الفنان أحمد الشوكى والذى رحل أمس.

وقال تامر سعيد : “أولا خالص العزاء في رحيل صديقي أحمد الشوكي، المطرب صاحب أشهر اغنية شعبية.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، تربطني علاقه جيدة بابن عم أحمد، أنا لسه شايفه في حفلة من أسبوعين هنا على النت وكلمته.. وباركت له، أحمد الله يرحمه طلب طلب غريب من أسبوع، ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. عياله استغربوا، فنفذو طلبه، أحمد تعب ما حدش عاوز يقول تعب بأيه.. أحمد الله يرحمه وصى، وعياله نفذوا الوصية.. أحمد كان شخص حساس جدا، في أسبوع شكله اتغير، طلب إنه يروح مسقط رأسه المنيا بني مزار، أنا كلمت أخوه أدهم برضه مارضيش يقول، قال أزمة قلبية.. إنها حقا عائلة محترمة، وما زل العزاء قائم في بني مزار، الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك”.

تامر سعيد

وأضاف تامر سعيد : “أنا كتبت هذا لأني عارف فضول الناس، أول ما حد بيتوفى أول سؤال هو مات ازاي كان عيان؟، أه أحمد كان عيان، تعب في أسبوع فقط، لما حس إنه خلاص، طلب إنه يموت في مسقط رأسه، كان عنده ايه وايه اللي صابه؟ الله أعلم.. خالص العزاء لأهله ومحبيه، الله يرحمك يا أحمد، ويرحم جميع أمواتنا، لا داعي للصراعات.. في ثانية بنروح ومش بنرجع”.

بداية أحمد الشوكي الفنية

بدأ أحمد الشوكي حياته الفنية منذ الصغر، وتحديدا فى عام 1985، وهو التوقيت الذى أعلنه الشوكي فى أحد لقاءته التليفزيونية أنه كان بداية مشواره الفني.

وأضاف الشوكي خلال أحد لقاءته التلفزيونية أنه بدأ رحلته الفنية بصحبة المطرب الشعبي حكيم والذي يعتبره فى منزلة شقيقه.

وتابع الشوكي: بدأت الغناء مع حكيم فى فرقة تدعى أنغام وبعد تقديمنا لأول ألبوماتنا انفصلنا عن الفرقة وكل واحد فينا قرر الغناء بمفرده.

نبذة عن حياة أحمد الشوكي

يعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا بدء مشواره الفنى عام 1985 وكان اول البوم فنى له اعملك ايه فى عام 1991 وبدأ مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحيه احترس من الشوادر.

كما قدم فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وأيضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده.

موعد العزاء

ولم تعلن أسرة الفنان الراحل أحمد الشوكي عن موعد العزاء حتى الآن ومن المفترض ان يتم الإعلان عن الموعد خلال ساعات قليلة من الآن.