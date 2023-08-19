عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

أحمد الشوكى
أحمد الشوكى

نشر الفنان تامر سعيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اللحظات الاخيرة قبل رحيل الفنان أحمد الشوكى والذى رحل أمس. 

وقال تامر سعيد : “أولا خالص العزاء في رحيل صديقي أحمد الشوكي، المطرب صاحب أشهر اغنية شعبية.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، تربطني علاقه جيدة بابن عم أحمد، أنا لسه شايفه في حفلة من أسبوعين هنا على النت وكلمته.. وباركت له، أحمد الله يرحمه طلب طلب غريب من أسبوع، ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. عياله استغربوا، فنفذو طلبه، أحمد تعب ما حدش عاوز يقول تعب بأيه.. أحمد الله يرحمه وصى، وعياله نفذوا الوصية.. أحمد كان شخص حساس جدا، في أسبوع شكله اتغير، طلب إنه يروح مسقط رأسه المنيا بني مزار، أنا كلمت أخوه أدهم برضه مارضيش يقول، قال أزمة قلبية.. إنها حقا عائلة محترمة، وما زل العزاء قائم في بني مزار، الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك”. 

تامر سعيد

وأضاف تامر سعيد : “أنا كتبت هذا لأني عارف فضول الناس، أول ما حد بيتوفى أول سؤال هو مات ازاي كان عيان؟، أه أحمد كان عيان، تعب في أسبوع فقط، لما حس إنه خلاص، طلب إنه يموت في مسقط رأسه، كان عنده ايه وايه اللي صابه؟ الله أعلم.. خالص العزاء لأهله ومحبيه، الله يرحمك يا أحمد، ويرحم جميع أمواتنا، لا داعي للصراعات.. في ثانية بنروح ومش بنرجع”. 

عمرو دياب يثير أزمة فى لبنان .. اعرف التفاصيل

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

اختفاء عادل إمام وتحريض على اقتحام فيلته.. مادلين طبر في مرمى النار

بداية أحمد الشوكي الفنية 

بدأ أحمد الشوكي حياته الفنية منذ الصغر، وتحديدا فى عام 1985، وهو التوقيت الذى أعلنه الشوكي فى أحد لقاءته التليفزيونية أنه كان بداية مشواره الفني.

وأضاف الشوكي خلال أحد لقاءته التلفزيونية أنه بدأ رحلته الفنية بصحبة المطرب الشعبي حكيم والذي يعتبره فى منزلة شقيقه.

وتابع الشوكي: بدأت الغناء مع حكيم فى فرقة تدعى أنغام وبعد تقديمنا لأول ألبوماتنا انفصلنا عن الفرقة وكل واحد فينا قرر الغناء بمفرده.

نبذة عن حياة أحمد الشوكي

يعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا بدء مشواره الفنى عام 1985 وكان اول البوم فنى له اعملك ايه فى عام 1991 وبدأ مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحيه احترس من الشوادر.

كما قدم  فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وأيضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده.

موعد العزاء

ولم تعلن أسرة الفنان الراحل أحمد الشوكي عن موعد العزاء حتى الآن ومن المفترض ان يتم الإعلان عن الموعد خلال ساعات قليلة من الآن.

تامر سعيد الفنان تامر سعيد أحمد الشوكي الفنان أحمد الشوكى وفاة أحمد الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

3 خطوات تجنبك الحبس على خلفية حكم قضائي قديم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أجلها بسبب وفاة والدة أحمد شيبة.. عمر كمال يطرح أغنية "في داهية" اليوم

بسبب Bad Religion.. نجم فرقة bts يثير الجدل بعد إساءته للإسلام

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

تشارك بحفل خيري لصالح عائلات حرائق الغابات.. وزيرة الثقافة التونسية تكرم لطيفة

أخبار الفن| أزمة عادل إمام ومادلين طبر.. فنانة شهيرة تعتزل وتتجه للإنشاد الديني.. وفيفي عبده توصي جمهورها بالصلاة

بحمد ربنا.. فيفي عبده: أنصح جمهوري بالصلاة دائما

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

فى لحظة رومانسية.. هايدى رفعت تتلقى عرض زواج

ترشيحاتنا

استقالة جماعية مسببة لأطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام.. والصحة: تتحقق

عملت علاقة فعلا والشات صحيح.. مفاجأة في اعترافات نجل البلوجر أم زياد

تمزيق نسخة من القرآن.. هولندا تستمر في استفزاز المسلمين

شاهد.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

مصادر تكشف مفاجأة.. ترامب سيسلّم نفسه للحكومة الفيدرالية في هذا الموعد

أول إنجاز من نوعه عالميا.. قناة السويس تحقق السبق في تموين السفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ