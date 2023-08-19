أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

تعرضت الفنانة أحلام إلى موقف غريب أثناء إحياء حفلها الغنائى الأخيرة فى السعودية بموسم جدة، والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقرر أحد معجبى الفنانة أحلام أن يمنحها هديه أثناء غنائها، وهى عبارة عن مروحة يد مزينة بالفرو الأسود.

أحلام

شاركت النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا لها خلال إحيائها حفلها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

واختارت أحلام فستانا بسيط من باللون الأزرق السماوي من الشيفون بتصميم درابيهات في منطقة الصدر وممتدة للخصر.

وتنوعت فئات تذاكر حفل أحلام فى السعودية بين ثلاث فئات، وهي على النحو التالي:

الفئة الأولى Gold بـ 900 ريال سعودي أي تعادل 7،412 جنيه.

الفئة الثانية Silver بـ 500 ريال سعودي أي تعادل 4،118 جنيه.

الفئة الثالثة Bronze بـ 250 ريال سعودي أي تعادل 2،059 جنيه.

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح، ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا “فيس بوك”، انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، ما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية، كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلقا.