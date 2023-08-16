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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شريرة ومش طيقاها.. قصة صلح دينا وفيدرا بعد خلاف بسبب زوجهما

دينا وفيدرا
دينا وفيدرا

نشرت الفنانة دينا صورة مع الفنانة فيدرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك ثناء حضورها العرض الخاص لفيلم “العميل صفر” لتنهى بذلك الخلاف الذى دام بينهما سنوات طويلة بسبب زوجهما سامح الباجورى. 

دينا وفيدرا

وقالت دينا : مع فيدرا في العرض الخاص لفيلم العميل صفر.

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خلاف دينا وفيدرا

وكانت كشفت الفنانة فيدرا حقيقة خلافها مع الراقصة دينا بسبب سامح الباجوري، مؤكدة أنها لاتربطها بها أية علاقة.

وأضافت فيدرا، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أتجوزت سامح وأنا عمري 18 سنة وبعدين اطلقنا ثم عدنا مرة أخرى لأني اخترت السفر للولايات المتحدة للدراسة وكان وقتها الدراسة بالنسبة لي أهم".

وتابعت الفنانة فيدرا: "قرار الدراسة وقتها كان أهم بالنسبة لي من الزواج"، مؤكده: “مفيش بيني وبين دينا أي علاقة وعمرنا ما كنا صحاب  وأنا مش عارفاها ولم تجمعنا أي حاجة غير إنها كانت متزوجة سامح في آخر أيامه".

وأشارت: "عدنا  للزواج مرة أخرى وأنا عندي 25 سنة وبالتالي أنا زوجته الأولى، ودينا تزوجته بعد طلاقنا بـ 3 سنوات ونصف في أيامه الأخيرة".

بينما هاجمت الراقصة  دينا ؛ في  حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة ؛ الفنانة فيدرا .

وبمجرد عرض عمرو الليثي لصورة  فيدرا  علقت عليها دينا وقالت "مبطقهاش أنت جايبلي صورتها علشان اقول كدة، ست شريرة وسودا ومش لطيفة"

وتابعت: "مفيش حاجة بينا اساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وانا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بعشر سنين وقررت أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا".

واختتمت:  "هي ست شريرة فانا بكرهها ومش مضطرة أجامل".

وردت فيدرا على تصريحات دينا قائلة أنها لا تهتم بمثل التصريحات التي خرجت من الفنانة دينا، وذلك في أول تصريح لها عقب هجوم الأخرة عليها.

وقالت فيدرا في تصريح خاص لصدى البلد :" تصريحاتها عني أي كلام طبعا؛ عادي، سيبوا الناس تتكلم".

الراقصة دينا العميل صفر الفنانة فيدرا الفنانة دينا سامح الباجوري

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