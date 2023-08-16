اختفاء عادل إمام وتحريض على اقتحام فيلته.. مادلين طبر في مرمى النار

أثارت الفنانة مادلين طبر حالة من الجدل الواسع فى ختام مهرجان القومى للمسرح بسبب تصريحاتها المثيرة عن الزعيم عادل إمام وسر اختفاءه وعدم حضوره تكريم المهرجان وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم شرس عليها من جانب الإعلامية بسمة وهبة فضلا عن خروج أشرف زكى نقيب الممثلين للرد عليها وهو ما جعلها تصدر بيانا توضيحيا.

نرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة مادلين طبر وعادل إمام وآراء نقابة الممثلين وتعليق الإعلامية بسمة وهبة.

تصريحات مادلين طبر المثيرة

القصة بدأت يوم الاثنين الماضى حيث حرصت مادلين طبر على حضور ختام مهرجان القومى للسينما وادلت بعدد من التصريحات ولكن ظل تصريحها عن الفنان عادل إمام الأكثر تاثيرا والذي أحدث ضجة كبيرة خاصة فى ظل حالة الجدل المثارة حول عدم ظهوره والجامعات الكثيرة التى تخرج عن الزعيم أخرها الاعتزال والمرض.

وقالت مادلين طبر لموقع صدى البلد : الموضوع مرهون في يد اسرته وهم بالتاكيد ادري بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسائلة عدم حضوره تكريماته.

وأضافت مادلين طبر : إنها تتمنى رؤية الزعيم فى الساحة وان أسرته لم تظهر للجمهور وحاولت التواصل معه لكن لم يتحقق كمت حاولت التواصل مع أسرته وتحديدا ابنه رامى إمام الا انه لم يرد وهل ممكن أن نقتحم فيلا الزعيم مثلما حدث للاطمئنان عليه.

هجوم بسمة وهبة على مادلين طبر

وبعد هذه الكلامات المثيرة التى أطلقتها مادلين طبر انقلبت الدنيا راسا على عقب وحاول كل من علم بتصريحات مادلين أن يزود عن الزعيم ويدافع عنه بقوة حتى أصبحت مادلين طبر فى مرمى النار بسبب كلامها عن عادل إمام.

وهاجمت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة مادلين طبر قائلة : إن ما قالته مادلين طبر صادم جدا ولا يليق بمكانة فنانة، فقد أساءت للفن لأنها محسوبة على الفن.

وأضافت: "ما أزعجني أنها قالت إنها تتمنى أن تفرج أسرة عادل إمام عنه، لم يكن يجب أن تستخدم مصطلح تفرج عنه.. هل أنتِ واعية للتصريح الذي قلتيه؟! هل تعي عمن تتحدثين؟!".

وتابعت: "قالت هنستقبله على رموش عينينا .. أنتِ مالِك؟! أنتِ تعرفيه منين؟! يحضر مهرجان أو لا يحضر، ما شأنكِ، وبالنسبة لعدم رد ابنه رامي عليها، لماذا يرد عليها؟! هل هما أصدقاء؟! هي ليست من جيل الزعيم أصلا كي تتحدث بهذه النبرة".

وأوضحت بسمة وهبة: أقدم بلاغا في مادلين طبر بسب دعوتها لاقتحام الفيلا، ما قالته غير قانوني بالمرة، كيف علمتِ أن هناك أشخاصا اقتحموا بيته للاطمئنان عليه؟!".

وأضافت الإعلامية: "انتِ لستِ من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة .. تحدثت عن يسرا ولبلبة رغم أنهما عشرة العمر، وبالتالي فإنهما عندما يدخلان بيته لا مشكلة في ذلك .. أنتِ حاشرة نفسك ليه؟!".

وتابعت: "أنتِ دخلك إيه؟! الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما كتبتيه فيه إساءة كبيرة لعادل إمام وأسرته وأولاده، ومين اللي قالك إن الفنان عادل إمام بتاع سهر وخروج.. عادل إمام كان في عز نجوميته بيروح بدري ومش بيسهر وكان أخره قاعد في الكافيه تحت بيته وبيلعب طاولة وشطرنج أو يروح نادي الصيد ويروح وكان قليل الظهور في المهرجانات طوال عمره".

رد نقابة الممثلين

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل خرج أشرف زكي نقيب الممثلين ليتحدث عن أزمة مادلين طبر وتصريحاتها المثيرة عن عادل إمام قائلا : الكلام ده على مسئوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وكلمته من أيام قليلة جدا".

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلا: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا .. قالي وحشتك ماتيجي انا كل يوم قاعد تعالى .. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع " زكي " ، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام "رامي إمام" في أحد الكافيهات، مردفا: "الراجل دايما بيرد عليا مع إنه مشغول في تصوير فيلم مع أخوه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

وأكمل: مفردات كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جدا ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان".

وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلا “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

بيان مادلين طبر

موجة الهجوم التى تعرضت لها مادلين طبر بسبب تصريحاتها المثيرة عن الزعيم عادل إمام جعلتها تصدر بيانا توضيحيا تكشف عن ما قصدته فى تصريحاتها فى البيان قائلة : كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟.

وأضاف البيان "كانت رسالة حب و تقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بان يظهر علينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه اسرته ،لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق،، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".