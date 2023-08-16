غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

حالة من الهجوم الشرس تعرضت له الفنانة مادلين طبر بعد تصريحاتها عن الزعيم عادل إمام في ختام مهرجان القومي للمسرح وسر اختفائه.

وقررت مادلين طبر أن ترد على هذا الهجوم وأصدرت بيانا توضيحيا لما جاء على لسانها بشأن الزعيم عادل إمام.

وجاء في البيان "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟.

وأضاف البيان "كانت رسالة حب و تقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بان يظهر علينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه اسرته ،لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق،، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

مادلين طبر

وأكدت الفنانة مادلين طبر انها كانت تتمني ان يحضر الفنان عادل امام تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، وعلي اسرته ان تعيد التفكير في هذا الامر ، فليس شرط ان يتحدث ولكن يكفي حضوره .

وأضافت مادلين طبر في تصريحات خاصة لصدي البلد : الموضوع مرهون في يد أسرته وهم بالتاكيد أدرى بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسألة عدم حضوره تكريماته.