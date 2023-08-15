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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاجبينه عننا.. مادلين طبر: أعتب على أسرة عادل إمام | فيديو

بوستر عادل إمام في
بوستر عادل إمام في المهرجان القومي للمسرح

أكدت الفنانة مادلين طبر انها كانت تتمني ان يحضر الفنان عادل امام تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، وعلي اسرته ان تعيد التفكير في هذا الامر ، فليس شرط ان يتحدث ولكن يكفي حضوره .

 

واضافت مادلين طبر في تصريحات خاصة لصدي البلد : الموضوع مرهون في يد اسرته وهم بالتاكيد ادري بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسائلة عدم حضوره تكريماته.

 

 

 

 

واختتم، أمس المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات دورته الـ16، بحفل توزيع جوائز مسابقات المهرجان، حيث أقيم الحفل بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.

 

بدأ حفل الختام، الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، بفقرة غنائية قدمتها فرقة كورال "روح الشرق"، حيث قدمت مجموعة من أغاني أشهر العروض المسرحية بتاريخ المسرح المصري، منها مسرحيات "الهمجي، الواد سيد الشغال، البعبع، حمري جمري، هالة حبيبتي، تمر حنه، حواديت، الدخول بالملابس الرسمية، أولاد الشوارع، ريا وسكينة، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي، الليلة الكبيرة، الملك هو الملك، حزمني يا، لعبة الست، وعفروتو"، والفقرة الغنائية تدريب وتنفيذ وليد جمال، توزيع فادي الحسيني، فكرة وإخراج إسلام إمام، ثم عرض فيلم وثائقي ضم حديث عدد من الفنانين عن الزعيم عادل إمام، من الذين شاركوا معه في بعض الأعمال الفنية، وأيضا مقتطفات من فعاليات الدورة الـ 16.

القومى للمسرح اسرة عادل إمام الأوبرا المصرية الفنان محمد رياض الفنانة مادلين طبر الفنان عادل إمام

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