فيفي عبده: مسلسل كيد النسا كان نمبر وان ودي مفيهاش كلام

كشفت الفنانة فيفى عبده عن بعض التفاصيل الفنية لها والشخصية أيضا وذلك من خلال بث مباشر لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت فيفي عبده : بشوف أن مسلسلي كيد النسا هو نمبر وان ودي مفيهاش كلام لأن ساعتها نجح بشكل كبير والتعاون ما بيني وبين سمية الخشاب نجح جدا.

وأضافت فيفي عبده: لما بتعرض للظلم أو أحس إني مخدتش حقي ساعتها بعمل مسلسل يفرقع وبيكون نمبر وان فعلا؛ لأن الفنان مش بيبدع إلا لما يكون مجروح ومقهور وحد مضايقه وبيطلع غلبه في الفن.

فيفى عبده

ونشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ترد فيه على الهجوم الذى تعرضت له بعد فيديو لها كما تطمئن جمهورها بعد تعرضها الى أزمات صحية بسبب الحسد.

وقالت فيفى عبده : "يا صباح الفل والياسمين والهنا من الساحل الشمالي بقالي حوالي كام يوم هنا طلعتلكو قبل كده مرتين صورة وفيديو.. أنا في الساحل الشمالي المكان رائع والدنيا هادية أنا بحبكو جدًا وعايزة أقولكو إني زي الفل وصحتي زي الفل.. والله أكبر عشان محدش يحسدني ولا يؤر عليا وحبكو وصلني للي أنا فيه.. ربنا يخليكو ليا ويارب 5 في عين العزال يا رب للي بيؤروا عليا ويتمنولي المكروه إن شاء الله ابقى في كل حلو بحبكو أوي و5 أمواه وأحلى أمواه من الساحل الشمالي بحبكو.

علقت فيفى عبده على الفيديو : مساء الفل من الساحل الشمالي أنا بشكر ربنا علي حبكم ليا وأي حاجة حلوة أنا بكون فيها بيكون بفضل ربنا والفضل ليكم ولحبكم ليا بحبكم أوي.

تعرضت الفنانة فيفي عبده لانتقادات حادة من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو جديد بمايوه وصف بأنه جريء، ولا يليق بسنها حسب تعليقات عدد من الجمهور عبر انستجرام.

ونشرت فيفي عبده فيديو لها أثناء الاستمتاع بعطلتها على البحر، وارتدت مايوه جريء ويكشف معظم أجزاء جسدها، فيما سخر البعض الآخر من الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول تدهور حالتها الصحية بسبب “عمل”، أجراه لها أحد المنتجين بعدما استولت على أمواله.