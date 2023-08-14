بعد ارتداء الحجاب.. نجمة ذا فويس كيدز تلتحق بألسن عين شمس

التحقت الفنانة جويرية حمدى بكلية الألسن وهو ما أعلنت عنه نجمة ذا فويس كيدز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكان جويرية حمدى قد اشتكت من أزمة التوزيع الجغرافي وأشارت بعد حل الأزمة إلى التحاقها لكلية الألسن جامعة عين شمس.

جويرية حمدى

أعلنت نجمة ذا فويس جويرية حمدى ارتداء الحجاب واعتزال الغناء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت جويرية حمدى : "ظللت أفكر في ارتداء الحجاب، لمدة 3 شهور، وتوقفت وعدت للتفكير لمدة 3 شهور أخرين، واستكملت أن ربنا يختبرنا اختبار صعب وأن الحجاب فرض.

وأضافت جويرية حمدى: "أرى أن مكانتى ارتفعت في نظر نفسى بمجرد ارتداء الحجاب.

ووجهت جويرية حمدى رسالة إلى البنات قائلة : "بشوف بنات كتير لابسين الحجاب، بس مش فاهمين الحجاب، وبيلبسوا مفتوح".

وخطفت جويرية حمدى الأنظار إليها أثناء مشاركتها فى برنامج ذا فويس والتى كانت ضمن فريق الفنان تامر حسنى وحققت نجاحا كبيرا ووصلت إلى الأدوار الاقصائية.

واستطاعت جويرية حمدى أن تلقى استحسان من الجمهور على صوتها الرائع القوى الذى خطف قلوب نانسى عجرم وتامر حسنى وكاظم الساهر.