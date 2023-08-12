كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة سمية الخشاب مجددًا بعد أن سخرت عبر حسابها على موةقع التواصل الاجتماعى تويتر على طليقها الفنان أحمد سعد بعد طرح كليب أغنيته الأخيرة “هلا بيك يا مدلع”.

وقالت سمية الخشاب : لا مش كده يا طويل العمر" فى إشارة منها على الملابس الخليجية التى ظهر بها أحمد سعد فى كليب أغنيته الجديدة.

وتلقت سمية الخشاب العديد من التعليقات عبر تويتر من جانب متابعيها حيث وجه أحد متابعيها اللوم لها قائلا : “بتعبريه ليه انتي بتعملي ليه دعايه ع فكره وفي الاخر يقول مراتي وش السعد”.

بينما دافع عن سمية الخشاب متابع أخر ليهاجم أحمد سعد قائلا : اضررررب بلا رحمه.

ولم يكن هذه المرة الأولى التى تسخر فيه سمية الخشاب من طليقها أحمد سعد حيث سبق أن قامت بالتهكم عليه بعد ظهوره بقميص شفاف فى أحد حفلاته حيث قالت : “أنا أقول لبسي راح فين؟”.

سمية الخشاب وأرواح خفية

عادت الفنانة سمية الخشاب لاستكمال تصوير احداث مسلسلها «أرواح خفية» بالقاهرة، وذلك بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية أركب على الموجة والذى تم تصويره بمدينة الغردقة.

واستأنفت سمية تصوير مشاهد مسلسلها الجديد فى عدد من مواقع التصوير المختلفة بمشاركة كل من نضال الشافعي وفراس سعيد ونهى رافت ومن إخراج إبرام نشأت.

ومن المفترض ان يستمر فريق عمل المسلسل فى تصوير أحداثه فى العديد من الأماكن ومنها إحدى المدارس الخاص ثم يتم نقل التصوير داخل مدينة الانتاج الإعلامي .

سمية الخشاب وكليب اركب على الموجة

وكشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل كواليس كليب أغنيتها الجديدة "اركب على الموجة" والتى تم طرحها عبر قناتها على اليوتيوب وترد فيه على بعض الانتقادات التى وجهت لها.

وقال سمية الخشاب فى لقاء ببرنامج et بالعربى : كنت حريصة على تنفيذ الكليب بطريقة مختلفة وإقامة دعايا قوية له وصورت فى منزلى بجانب تصوير خارجي وبمجرد ما طرحت البرومو الخاص بالكليب وجدت ردود فعل إيجابية على الكليب وحقق 13 مليون مشاهدة فى أقل من ثلاث ايام على الرغم أن الكليب لم يكن قد طرح الا أمس.

وأضافت سمية الخشاب: الأغنية جريئة وجميلة شبابية ولذيذة وخفيفة للصيف، واستغرقنا وقتا من أجل الاستقرار على كلمات الاغنية والاغنية عادية وكل ما يتردد بشأن الانتقادات أمر لم يضايقني لانى قدمت عملا مختلفا ومبهج.