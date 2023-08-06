محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

محمد رياض لـ صدى البلد :

لم أقلق من الموافقة على رئاسة المهرجان القومى للمسرح

عبلة كامل ترفض التكريم والظهور فى المناسبات وهذا سر اختيارى لإهداء الدورة لعادل إمام

سر نجاح “لن أعيش فى جلباب أبي” يدرس وكان أجرى 6500 جنيه

استلفت من والدى بسبب شخصية عبد الوهاب.. والجن هايم فى المداح حيرني

تعرضت لثلاثة مواقف غريبة بسبب شخصية هايم.. وما حدث مع لوسى أمر يخصها ولم يحدث معى

الفنان محمد رياض تحمل على عاتقه مسئولية رئاسة مهرجان القومى للمسرح وهو أحد أهم المهرجانات المصرية ويقدم نوعية مختلفة عن الدورات السابقة للمهرجان، كما برع فى تقديم شخصية هايم فى مسلسل المداح 3 والذى اثار من خلاله حالة من الجدل الواسع.

صدى البلد استضاف محمد رياض فى ندوة تكريم له كشف فيها الكثير من التفاصيل الخاصة بالمهرجان القومى وشخصية هايم فى المداح وهو ما نتعرف عليه فى السطور القادمة.

عادل إمام

كشف الفنان محمد رياض عن تفاصيل اختيار إهداء الدورة السادسة عشرة من مهرجان القومى للمسرح للفنان عادل إمام.

وقال رياض : لم أقلق من اختيارى كرئيس لمهرجان القومى للمسرح وعندما كلفتنى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بهذه المسئولية سعدت بها خاصة اننى لست غريبا على المهرجان حيث كنت عضوا فى اللجنة العليا للمهرجان وعلى دراية كاملة بكل تفاصيله.

وأضاف محمد رياض: كان أول ما يشغلنى هو كيفية تطوير المهرجان وفكرت مع اللجنة العليا فى اختيار اسم فنان نهدى له الدورة السادسة عشرة وعندما اقترحت اسم عادل إمام وجدت ترحابا شديدا من أعضاء اللجنة وهو ما زاد من مسئوليتي وتواصلت مع أسرة الزعيم التى رحبت أيضا بهذا الأمر.

وأوضح: حفل الافتتاح احتفى بالزعيم فضلا عن تقديم فيلم عن مسيرة عادل إمام المسرحية وعرض فى الافتتاح وهناك أيضا كتاب يصدر عن الزعيم.

وأشار محمد رياض : هدفى كان تقديم دورة تليق بمهرجان المسرح القومى كونه اهم المهرجانات المسرحية وتم تكريم 10 نجوم وكنت حريصا على اختيارهم على قيد الحياة كنوع من التقدير لهم.

عبلة كامل

وكشف الفنان محمد رياض عن سر عدم تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى .

وقال رياض : عبلة كامل ممثلة قديرة وتستحق التكريم وهى مكرمة بالفعل فى قلوب محبيها وجمهورها لكنها ترفض الظهور والتكريم فهى من النجمات اللاتى يرفضن الظهور فى الإعلام والمناسبات وهذا الأمر من بدايتها تقريبا.

وأضاف : بشكل عام عبلة كامل تستحق التكريم فى أكثر من مناسبة وأنا احبها على المستوى الانسانى لأنها من النجمات اللاتى أثرن في الحياة الفنية.

أزمة المسرح

بينما تحدث محمد رياض عن أزمة المسرح بشكل عام وسر عزوف النجوم والاعتماد فى أغلب المسرحيات على النصوص المسرحية الأجنبية التى يتم تمصيرها.

وقال رياض فى ندوة صدى البلد : إن المسرح فى الفترة الأخيرة يشهد حراكا فنيا وهناك عديد من العروض المسرحية الجيدة سواء فى القطاع العام أو الخاص ولكن السبب فى عزوف الجمهور عن المسرح يرجع إلى الحالة الاقتصادية خاصة أن تذاكر المسرح الخاص كبيرة ولكن عروض القطاع العام متواجدة.

أما عن سبب عزوف الفنانين عن المسرح قال رياض : أرى أن السبب فى ذلك أن المسرح يحتاج إلى تفرغ تام لتقديمه فضلا عن أن عروض القطاع العام لا يمكن أن تقدم لهم القيمة المادية التى يمكن أن يحصلوا عليها فى المسلسلات والأفلام وهذا الأمر يمكن حله من خلال بعض المرونة سواء من المنتجين أو الفنانين.

وأشار رياض إلى أن النصوص المسرحية التى يشهدها المسرح فى الفترة الأخيرة تعتمد على أعمال مؤلفة ولكن ليس بنفس الكثافة التى كانت تقدم من قبل وهذا يرجع إلى عدم الاعتماد على كتاب كبار مثلما كان يحدث قديما.

مسلسل المداح

وتطرق محمد رياض فى حديثه الى شخصية هايم فى مسلسل المداح 3 وقال : شخصية هايم فى مسلسل المداح أسطورة العشق كانت صعبة جدا وكنت فى حيرة كبيرة بسببها ، حيث لم أكن اعرف كيف يمكن أن أؤديها.

وأضاف رياض : كنت حريصا على الابتعاد تماما عن الشكل النمطى الذى قدم من قبل عن صورة الشيطان وبدأت فى التفكير للشكل الخارجي للشخصية وكان أساسها نظرات العين وكانت هناك بعض العدسات التى بحثت عنها حتى وصلنا إلى شكل معين للنظارة وفكرت ايضا فى الشكل الداخلي للشخصية حيث كان شيطانا ليس لديه أى أحاسيس او مشاعر ومجردا من أى احساس وليس لديه عائلة أو زوجة أو أطفال.

كما كشف محمد رياض عن مواقف غريبة وطريفة تعرض لها بعد تقديمه مسلسل "المداح أسطورة العشق" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وأوضح رياض : "تعرضت لكثير من المواقف الطريفة والغريبة بعد عرض مسلسل المداح أسطورة العشق كانت بدايتها فى منزلى حيث وجدت إحدى اقاربى وهى فنانة معرفة عندما كانت تراني فى المنزل تجرى خوفا منى وكنت أواجهها بالحقيقة الا انها كانت تخاف منى.

وأضاف : تعرضت أيضا لموقف آخر فى المسجد، حيث شاهدنا شخصا كان يصلى بجوارى فى المسجد وبعد انتهاء الصلاة قال لى اننى مندهش "كيف لشيطان يصلى" وأعرب عن إعجابه بشخصية هايم التى قدمتها فى العمل.

وتابع: ومن المواقف أيضا التى تعرضت لها وجدت إحدى الشخصيات تهاتفنى وقالت لى ان ما جاء فى مسلسل المداح أسطورة العشق حدث فى الحقيقة وهو أمر مثير بالنسبة لى وطلبت منى رقم هاتف المؤلف ولكنى أرى أنه طالما الإنسان لديه إيمان كبير بالله فلا يمكن أن يتأثر بمثل هذه الأمور.

كما تحدث محمد رياض عن ما إذا كان تعرض الى أذى من قبل الجن بعد تقديمه مسلسل المداح أسطورة العشق مثلما حدث مع الفنانة لوسى التى تعرضت إلى هذا الأمر بعد تقديمها شخصية هند بنت الأحمر.

وقال رياض : لم أتعرض إلى أى أذى وربما ما تعرضت له لوسى أمر عارض ولا يعنى أن كلامها غير صحيح وإنما عن نفسى لم أصب بأى مكروه بعد تقديمى شخصية الجن هايم.

وأضاف: أؤمن بأنه طالما انت قريب من الله لا يمكن أن يؤذيك أحد.

لن أعيش فى جلباب أبي

ولم يكن من المعقول وجود محمد رياض دون سؤاله عن مسلسل “لن أعيش في جلباب أب” وسر نجاحه مع الجمهور حتى الآن وبعد مرور ما يقرب من 30 عاما على عرضه قائلا : أرى أن السر وراء عشق الجمهور لمسلسل ”لن اعيش فى جلباب أبى" هو أن العمل بطولة نور الشريف وعبلة كامل فضلا عن أنه من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج أحمد توفيق وهو من الأعمال التى اقترنت كثيرا بالطبقة الوسطى وكان يناقش قضايا حقيقية ولمست البيت المصرى.

وأضاف محمد رياض : شخصية عبد الوهاب مازال لها تأثير قوى عند الشباب حتى الآن، لأنها كانت تعبر عن أحلامهم وآمالهم فى تحقيق النجاح بعيدا عن عائلاتهم وبالتالى كان عبد الوهاب مثالا لهم.

وأوضح رياض : شخصية عبد الوهاب أرهقتنى كثيرا فى هذا العمل وكنت أستلف من والدى حتى أتمكن من شراء عدد من البدل الجديدة حيث كان دائم السفر الى الخارج ولم يكفنى أجرى فى العمل حيث استدنت 6500 جنيه.

موقف صعب فى حياة محمد رياض

كما تطرق محمد رياض فى الندوة إلى موقف صعب تعرض له فى بدايته قائلا : تعرضت لموقف صعب فى بدايتى، كنت مع بعض الأصدقاء المقربين لى وهم ممثلون وكنا نتحسس طريقنا وفجأة كلمنا الفنان شريف خير الله وذهبنا معه للمشاركة فى عمل فنى. قبل تصوير العمل اشترطنا على المنتج مبلغا معينا وبعدها بدأ التصوير وتسببنا فى إعادة التصوير أكثر من مرة.

وأوضح محمد رياض: قرر المنتج وفريق العمل طردنا من لوكيش التصوير ومعنا شريف خير الله وكانت هذه من المواقف الغريبة والصعبة فى نفس الوقت التى تعرضت لها.

احتراف كرة القدم

وكشف الفنان محمد رياض عن مغامراته مع الساحرة المستديرة كرة القدم وقصة مشاركته فى مباراة اعتزال هادى خشبة لاعب النادى الاهلى السابق.

وقال رياض : فى بداياتى كنت أحترف لعبة كرة القدم وكنت العب لصالح نادى أبو سنبل وكان مركزي هو "باك يمين" مثل محمد هانى وأحمد فتحى وكنت مقيدا باتحاد الكرة تحت 19 عاما.

وأضاف : من النوادر التى أتذكرها أيضا قصة اعتزالى مبكرا وابتعادي عن الساحرة المستديرة بسبب مباراة مع فريق المياه تسببت فى خسارة فريقى أبو سنبل بثلاثة اهداف فى شوط واحد وقرر المدير الفنى تبديلى بين الشوطين وقررت أن أعود إلى المنزل مباشرة ولم أعد من وقتها لممارسة لعبة كرة القدم.

وأشار محمد رياض: شاركت بعدها مرة واحدة فى مباراة اعتزال هادى خشبة لاعب النادى الاهلى واندهش لاعبو الاهلى من اندماجى وفهمى لقواعد الكرة وفنياتها.