كان على شكل حرف s.. مأساة فنانة شهيرة بسبب مرض بالعمود الفقري

روت الفنانة سارة أبى كنعان تفاصيل تعرضها للإصابة فى العمود الفقري منذ طفولتها التى أثرت عليها كثيرا خلال لقاء لها ببرنامج تلفزيوني.

وقالت سارة أبى كنعان : مررت بست سنوات صعبة للغاية في المرحلة العمرية من 10 إلى 16 عاما ولم أتحدث عن هذا الأمر من قبل حيث كنت مريضة فى العمودي الفقري حيث لم يكن مستقيما بل كان على شكل حرف S وكانت والدتي تمازحني وتقول إنه على أول حرف من اسمي "سارة" حتى تخفف عني الأمر".

سارة ابى كنعان

وأضافت سارة أبى كنعان : شعرت بتعب وإرهاق شديدين حيث كنت ارتدى "كورسيه" كان من البلاستيك، وكان هذا الأمر في أصعب فترة، أنا كنت في مرحلة المراهقة وكفتاة أحب أن ارتدي فساتين، كنت أشعر أنني في الحبس، في الصيف كل الفتيات يرتدين فساتين مكشوفة، وأنا كنت ارتدي ملابس والدي الواسعة، كان "المشد" يظهر تحت الملابس وكنت أخجل من هذا الأمر، كانت الفتيات في المدرسة دائما يدقوا عليه ويسألوني عنه، لكن كنت أحاول تخطي الأمر ولم اتعرض للتنمر كنت أضحك وأقول لهن دقوا عليه".

وأوضحت سارة أبى كنعان : أنا كنت ارتديه 23 ساعة في اليوم، أخلعه ساعة واحدة فقط أو إذا مارست الرياضة، كنت أنام وأنا ارتديه ويخنقني ويؤلمني ويترك أثرا على الجلد، لكن الأصعب كانت فترة تجهيزة، كانوا يضعوني على طاولة خشبية ويربطوا يدي ورجلي ويثبتوا الرأس ثم يسحبوا اللوح الخشبي ويضعوا مادة حتى يأخذ الكورسيه الشكل الصحيح، ولأنني كنت في عمر صغير وتغير جسدي قمت بهذه العملية أكثر من مرة، كانت والدتي تبكي وهي تراني أصرخ وأقول لهم أنني لا استطيع التنفس.