كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن واقعة حسين الشحات وضرب الشيبى لاعب بيراميدز.

وقال نبيل الحلفاوى ردا على تساؤل أحد متابعيه "غالبا كنت هضربه، بس كان لازم أتعاقب برضه".

وكان وجه أحد المتابعين سؤالا للفنان نبيل الحلفاوي، قائلا "تخيل نفسك مكان الشحات يا قبطان، وأنت تسمع السب والإهانة لأهلك ووالدتك، وأنت كرجل تغار على بيتك.. ماذا كنت تفعل؟".

نبيل الحلفاوى

حسين الشحات

واعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي لـ محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد وقوع اشتباك بينهما، بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، بفوز أصحاب الأرض بثلاثية.

وتوجه حسين الشحات برفقة شقيقه وفي وجود هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، للاعتذار إلى الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي، بعد اشتباكه معه عقب نهاية مواجهة الفريقين مساء أمس الأحد.

وقال حسين الشحات لـ محمد الشيبي داخل غرف الملابس: "متزعلش حصل خير"، وتقبل لاعب بيراميدز اعتذار جناح الأهلي، بعد عتاب بسيط بين الطرفين.

وكانت مشادة قوية قد وقعت بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، حيث توجه لاعب الأهلي لمعاتبة ظهير بيراميدز واشتبك معه، ليتدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الأجواء وفض الاشتباك.