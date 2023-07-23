أخبار الفن.. انهيار مي كساب من البكاء.. وصية ميار الببلاوى.. عودة فنان شهير للغناء

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عودة خالد الفايد للغناء وجنازة والد مى كساب وملك زاهر.

اتسرعت وغلطت.. فنان شهير يقرر العودة الى الغناء بعد اعتزاله منذ شهور

أثار الفنان خالد الفايد حالة من الجدل الواسع حول اعتزاله مجددا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال خالد الفايد : “اكبر غلطه عملتها ف حياتي اني سمعت كلام الناس .. كنت مخلص من قلبي ..لكن شفت منهم عكس كدا.. وربنا يكفيكم شر اللعب ف الودن والكلام الفارغ .. ربنا يبعد عنكم اي حد بيستغلكم ويضحك عليكم باسم الدين .. ربنا يبعد عنكم اي حد عامل فيها مولانا .. صدقوني في حاجات مش هقدر اشرحها ليكم .. ومش هقدر اقول غير اني اتسرعت وغلطت ف هاني محروس غلط كبير بسبب اني اديت ودني للناس وسيبتهم يتكلموا ويولعوا براحتهم.. اوعي تسلم ودنك لحد وتخليه يبخ فيها سموم .. دا درس اتعلمته حبيت اوضحه علشان محدش يقع في نفس غلطتي”.

بحضور أحمد فهيم ولقاء سويدان.. انهيار مى كساب فى جنازة والدها.. صور

توافد عدد من الفنانين لحضور مراسم تشييع الجثمان والد الفنانة مى كساب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر من الفنانين أحمد فهيم الذى شاركها فى مسلسل “جعفر العمدة” مؤخرا وعفاف مصطفى ومنير مكرم ولقاء سويدان.

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

نشر النجم العالمى ترافيس سكوت مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” يروج فيه لحفله فى مصر، رغم حالة الجدل التى تثار حول إقامة الحفل.

وقال ترافيس سكوت، فى حفله الأخير موجها رسالة إلى جمهوره: “أشكركم على حضوركم، كانت حفلة رائعة، سوف أطرح فيلما في السينمات، بالتزامن مع إطلاق ألبومي يوم الجمعة القادمة، أراكم بعد عدة أيام في حفل إطلاق ألبومي UTOPIA في مصر، إذا استطعتم الوصول إلى الأهرامات”.

وصية ميار الببلاوى لابنها وأخواتها وزوجها

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تثير به حالة من الجدل الواسع حول وصيتها.

وعلقت ميار الببلاوى قائلة :"هذه وصيتى لابني واخواتي وزوجي".

أبيع كليتى عشان مصاريف يومين.. فنانة شهيرة تشكو من أسعار الساحل

أثارت الفنانة ملك أحمد زاهر حالة من الجدل الواسع بسبب الأسعار الباهظة التى يشهدها الساحل الشمالى فى الفترة الحالية.

وقالت ملك أحمد زاهر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”: “إيه الأرقام اللي بشوفها في الساحل الشمالي دي؟ أنا مرعوبة حاسة إني في حلم، أرخص حاجة هنا بـ 375 جنيه وغالبا بتكون المياه، فين أيام الساحل الطيب؟ كنا بنتفرج على مسرحية العيال كبرت يوميا وبدون ملل ومبسوطين فين الأيام دي؟ أنا ناقص أبيع كليتي اليمين عشان أكمل يومين في الساحل الشمالي”.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أحيا أمس الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في تونس والذى كان شهد حالة من الجدل الواسع قبل إقامته بعد الأزمة الشهيرة له.

وشهد الحفل الذى قدمه أحمد سعد امس حالة من المرح والفرح وسعدت أجواء إيجابية حيث حضر عدد كبير من الجمهور التونسي الحفل ليشاهد أحمد سعد وهو يشدو بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب جمهوره منها اختياراتي مدمرة حياتى وأيه اليوم الحلو ده.