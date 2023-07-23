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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أحمد سعد
أحمد سعد

أحيا أمس الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في تونس والذى كان شهد حالة من الجدل الواسع قبل إقامته بعد الأزمة الشهيرة له. 

وشهد الحفل الذى قدمه أحمد سعد امس حالة من المرح والفرح وسعدت أجواء إيجابية حيث حضر عدد كبير من الجمهور التونسي الحفل ليشاهد أحمد سعد وهو يشدو بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب جمهوره منها اختياراتي مدمرة حياتى وأيه اليوم الحلو ده. 

أحمد سعد 

ونشر أحمد سعد عدد من الفيديوهات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستورى للحفل والجمهور الضخم الذى حرص على الحضور. 

وكان بدأ المطرب أحمد سعد فى الترويج لحفلته الجديدة فى تونس والتى أقيمت أمس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

أحمد سعد 

ونشر سعد بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: جمهوري الحبيب الغالي في تونس انا مستني اشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج. 

وتعتبر هذه هي الحفلة الأولى لأحمد سعد بعد أزمة الشهيرة هناك فى الحفل الذى أقيم بداية الشهر الحالي ومشاجرته مع منظمة الحفل لإجباره على عمل لقاءات تلفزيونية لم يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق.

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أحمد سعد يعلق على أزمته الأخيرة فى تونس

وكان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس .

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من احداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب".

أحمد سعد 

واستطرد أحمد سعد قائلا: "محاولة اجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي.. ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".  

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أحمد سعد
أحمد سعد
احمد سعد
احمد سعد
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رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

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