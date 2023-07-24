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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول يوم أنام مرتاح نفسيا.. تعليق مثير لخالد الفايد بعد العودة للغناء

خالد الفايد
خالد الفايد

نشر الفنان خالد الفايد تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد قرار عودته للغناء وتراجعه عن الاعتزال. 

وقال خالد الفايد : حلو أوي انك تعمل الحاجه اللي بتحبها وتسيبك من كل القيود والافكار الرجعيه .. اول يوم انام مرتاح نفسيا وحاسس اني بعمل حاجه صح ولقيت نفسي وطردت الافكار الهدامه من دماغي .. انتصرت علي نفسي الحمد لله. 

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خالد الفايد 

أثار الفنان خالد الفايد حالة من الجدل الواسع حول اعتزاله مجددا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال خالد الفايد : “اكبر غلطه عملتها ف حياتي اني سمعت كلام الناس .. كنت مخلص من قلبي ..لكن شفت منهم عكس كدا.. وربنا يكفيكم شر اللعب ف الودن والكلام الفارغ .. ربنا يبعد عنكم اي حد بيستغلكم ويضحك عليكم باسم الدين .. ربنا يبعد عنكم اي حد عامل فيها مولانا .. صدقوني في حاجات مش هقدر اشرحها ليكم .. ومش هقدر اقول غير اني اتسرعت وغلطت ف هاني محروس غلط كبير بسبب اني اديت ودني للناس وسيبتهم يتكلموا ويولعوا براحتهم.. اوعي تسلم ودنك لحد وتخليه يبخ فيها سموم .. دا درس اتعلمته حبيت اوضحه علشان محدش يقع في نفس غلطتي”. 

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