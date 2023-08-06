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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على رمضان وكريم عبد العزيز

فيلم مرعى البريمو
فيلم مرعى البريمو

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الأعمال الفنية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 3.162.557 جنيه،  حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

مرعي البريمو 

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق ايرادات امس وصلت إلى 1.091.470 جنيه يتصدر بها قائمة الأفلام المعروضة حاليا. 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ع الزيرو 

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 805.686 جنيه، واحتل المركز الثاني في أول أيام عرضه بعد فيلم “مرعي البريمو”. 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.  

“بيت الروبي” 

بينما تراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 523.679 جنيه؛ ليحصل على المركز الثالث بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات. 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم البعبع 

بينما فاز  فيلم “البعبع” بالمركز الرابع، حيث حقق إيرادات بلغت 254.173 جنيه. 

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “مستر إكس”

وجاء فى المرتبة الخامسة لليوم الثاني على التوالي منذ طرحه  فيلم “مستر إكس”، والذى حقق  إيرادات بلغت 245.629 جنيه، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد. 

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن. 

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فيلم “تاج” :

بينما جاء فى المرتبة السادسة فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى، حيث حقق إيرادات بلغت 200.171  جنيه.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. 

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

“مطرح مطروح” 

حقق فيلم “مطرح مطروح” إيرادات بلغت 41.749 جنيه، ليتذيل قائمة الأعمال التي تعرض في السينمات من حيث الإيرادات. 

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

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