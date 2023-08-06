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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

رضوى الشربينى
رضوى الشربينى

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى فى مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن تعرضها للتحرش اللفظى طوال الوقت.

وقالت رضوى الشربينى خلال الفيديو: اننى اتعرض إلى التحرش اللفظي طوال الوقت بخلاف التحرش الآخر. 

شاهد الفيديو هنا 

رضوى الشربينى 

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صور جديدة لها رفقة بناتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال قضاء عطلتها من باريس .

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وتحرص رضوى الشربيني، على متابعة جمهورها بشكل دائم بأحدث الصور والفيديوهات التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتفضل رضوى الشربيني، اختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها والملابس المختلفة التي تكشف رشاقتها واناقتها.

كما تميل رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية تفضل رضوى الشربيني، الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

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