عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

محمد هنيدى
محمد هنيدى

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الثلاثاء 2.383.774 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

مرعي البريمو 

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق ايرادات وصلت إلى 801.279 جنيه ليحتل المركز الأول. 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ع الزيرو 

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 645.518 جنيه، واحتل المركز الثاني بعد فيلم “مرعي البريمو”. 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.  

نجمات تعرضن للتحرش.. رضوى الشربينى تعترف.. ومايا دياب: لمس أجزاء حساسة..ومروى تنهار

فنان شهير يثير الجدل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى.. تفاصيل

رقم غير متوقع.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف فارق العمر مع زوجها الجديد

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

“بيت الروبي” 

بينما تراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 414.121 جنيه؛ ليحصل على المركز الثالث بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات. 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم “مستر إكس”

وجاء فى المرتبة الرابعة لليوم الثاني على التوالي منذ طرحه  فيلم “مستر إكس”، والذى حقق  إيرادات بلغت 231,484 ألف  جنيه، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد. 

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن. 

فيلم البعبع 

بينما فاز  فيلم “البعبع” بالمركز الخامسة حيث حقق إيرادات بلغت  180.359  جنيه. 

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “تاج” :

بينما جاء فى المرتبة السادسة فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى، حيث حقق إيرادات بلغت 102.530 جنيه.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. 

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

“مطرح مطروح” 

حقق فيلم “مطرح مطروح” إيرادات بلغت 23.471 جنيه، ليتذيل قائمة الأعمال التي تعرض في السينمات من حيث الإيرادات. 

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

افلام محمد هنيدي الفنان تامر حسني ايرادات الافلام تامر حسني ع الزيرو فيلم “البعبع” فيلم “تاج” فيلم “ع الزيرو” فيلم “بيت الروبي” فيلم “مستر إكس” فيلم “مطرح مطروح” كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل .. إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

موضوعات متعلقة

نجمات تعرضن للتحرش.. رضوى الشربينى تعترف.. ومايا دياب: لمس أجزاء حساسة..ومروى تنهار

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم بمهرجان تورنتو

قبلة على الخد|تعليق جديد من داليدا خليل على صورها مع عمرو دياب

"وثائقي" عن أسامة أنور عكاشة.. رؤوف عبدالعزيز: تشرفت بالحديث عن الكاتب الكبير

مؤلف مرعي البريمو: هنيدي لم يتدخل في سيناريو الفيلم

بعدسة ابنتها ريما.. أحدث ظهور للمطربة فيروز

مؤلف مرعى البريمو: أنا محظوظ بالعمل مع هنيدي وسعيد حامد

فنان شهير يثير الجدل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تقنيات حساسة أمنيا.. الولايات المتحدة تقييد استثمارات الصين في 6 قطاعات |تفاصيل

تصعيد خطير.. روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حادث أمني داخل قاعدة عسكرية بالجولان

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

وصل إلى 33 شخصا.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ