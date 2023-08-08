عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان شهير يثير الجدل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى.. تفاصيل

شريف حافظ
شريف حافظ

نشر الفنان شريف حافظ صورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعلن من خلالها زواجه من فتاة من خارج الوسط الفنى. 

وجاءت تعليقات المتابعين للفنان شريف حافظ بين مباركة لزواجه وصدمة للبعض كونه أعلن من قبل عن زواجه، ما جعل البعض يؤكد أن ربما تكون هذه الصور قديمة، ولم يعلق شريف حافظ على ما يتردد على لسان متابعيه. 

شاهد الصور هنا 

شريف حافظ 

كان آخر أعمال شريف حافظ مسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوى ووفاء عامر، والذى قال عن دوره فيه: “عمرو أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى”. 

وأضاف أنه استطاع  على مدار أحداث العمل أن يحافظ على شخصيته "السمجة"  ضمن سياق الأحداث، ويعود الفضل في ذلك للمخرج محمد  سلامة  الذي استطاع إنجاحه في الحفاظ على هذا القالب.

بعد إعلان ارتباطها.. العمر الحقيقي لـ ندى الكامل وعدد زيجاتها

رقم غير متوقع.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف فارق العمر مع زوجها الجديد

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على رمضان وكريم عبد العزيز

وأوضح شريف حافظ، خلال برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: ”الممثل عبارة عن صندوق  بيكون فيه ساحر  يطلع اللي هو عايزه منه”، متابعا: "أنا مش أول مرة أشتغل مع المخرج محمد سلامة واشتغلت معاه في ستات بيت المعادي وطلعت مني فيه شخصية مكنتش أتخيلها، وفي المسلسل التالي طلع نقيض الدور الأول".

واستطرد: "لو فيه فضل أنا موجود فيه دلوقتي  فأنا بدين بيه للمخرج محمد سلامة لأنه مخرج شواف".

وقال: "عجبني دور عمرو أبو الهنا لأنه جديد  وأنا أتقنته لأن سلامة قالي عاوز الناس تكرهك  وده نجحت فيه والنجاح في ده شفته في ردود أفعال الناس، الناس كرهتني وده نجاح".

راجعين يا هوي خالد النبوى شريف حافظ الفنان شريف حافظ زواج شريف حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

موضوعات متعلقة

نجوم يرفعون شعار الصلح خير.. محمد رمضان وسميرة عبد العزيز الأحدث.. وجورج وسوف ينهى خلافه مع أصالة

محمد عطية يكشف سر عدم إتمام زواجه من نجمة ستار أكاديمي

بالخليجي.. أحمد سعد يطرح أغنية "هلا بيك يامدلع" |فيديو

وهو يرقص.. مقطع صادم محذوف لـ أحمد السعدني في سيب وأنا أسيب

فضل شاكر يطرح ثاني أغانيه "قال حب قال"

بسبب ولاد رزق 3.. كريم قاسم: "طارق العريان قال لى هتتبهدل"

بطولة أحمد حاتم.. عرض فيلم حسن المصري في أكتوبر المقبل

رقم غير متوقع.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف فارق العمر مع زوجها الجديد

ترشيحاتنا

عملة موحدة ونهاية الدولار.. قمة البريكس أول مسمار في نعش هيمنة واشنطن| تفاصيل

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

أعضاء الكونجرس يعبرون عن قلقهم من عنف المستوطنين في الضفة

عالميا.. سعر الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

مجزرة جديدة.. هجوم داعشي قاسٍ على الرقة بشمال سوريا

الري: معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم الحالة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ