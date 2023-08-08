فنان شهير يثير الجدل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى.. تفاصيل

نشر الفنان شريف حافظ صورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعلن من خلالها زواجه من فتاة من خارج الوسط الفنى.

وجاءت تعليقات المتابعين للفنان شريف حافظ بين مباركة لزواجه وصدمة للبعض كونه أعلن من قبل عن زواجه، ما جعل البعض يؤكد أن ربما تكون هذه الصور قديمة، ولم يعلق شريف حافظ على ما يتردد على لسان متابعيه.

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شريف حافظ

كان آخر أعمال شريف حافظ مسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوى ووفاء عامر، والذى قال عن دوره فيه: “عمرو أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى”.

وأضاف أنه استطاع على مدار أحداث العمل أن يحافظ على شخصيته "السمجة" ضمن سياق الأحداث، ويعود الفضل في ذلك للمخرج محمد سلامة الذي استطاع إنجاحه في الحفاظ على هذا القالب.

وأوضح شريف حافظ، خلال برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: ”الممثل عبارة عن صندوق بيكون فيه ساحر يطلع اللي هو عايزه منه”، متابعا: "أنا مش أول مرة أشتغل مع المخرج محمد سلامة واشتغلت معاه في ستات بيت المعادي وطلعت مني فيه شخصية مكنتش أتخيلها، وفي المسلسل التالي طلع نقيض الدور الأول".

واستطرد: "لو فيه فضل أنا موجود فيه دلوقتي فأنا بدين بيه للمخرج محمد سلامة لأنه مخرج شواف".

وقال: "عجبني دور عمرو أبو الهنا لأنه جديد وأنا أتقنته لأن سلامة قالي عاوز الناس تكرهك وده نجحت فيه والنجاح في ده شفته في ردود أفعال الناس، الناس كرهتني وده نجاح".