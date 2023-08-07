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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقم غير متوقع.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف فارق العمر مع زوجها الجديد

ندى الكامل وزوجها
ندى الكامل وزوجها

كشفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى عن فارق العمر بيتها وزوجها أحمد خالد والذى ارتبطت به من شهر تقريبا حسب تصريحاتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقالت ندى الكامل إن فاروق العمر بينى وبين زوجى أحمد خالد ليس كبير مثل ما ردد البعض أنه عشر سنوات ولكن الفارق بيننا سنتان فقط. 

وأضافت ندى الكامل : سعيدة معه وهو من الشخصيات الجميلة الهادئة والحنينة. 

زواج ندى الكامل 

أثارت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا فور اعلان ارتباطها بشاب داخل  الوسط الفنى للمرة الثالثة ويحمل الجنسية السويسرية.

ونرصد فى التقرير التالى من هى ندى الكامل طليقة الفيشاوي.

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ندى الكامل

ولدت ندى الكامل في 27 أغسطس عام 1990، وتتميز بإطلالاتها الجريئة التي تعتمد على إبراز رشاقتها وقوامها، حيث تمكنت من خطف الأنظار إليها بسرعة كبيرة بأناقتها، فضلاً عن كونها سيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات.

تأهلت ندى الكامل أكثر من مرة في دورة الألعاب العربية، وفازت بـ 7 ميداليات عام 2011، لتتأهل بعد ذلك إلى بطولة أفريقيا في العام التالي 2012، وأحرزت في الأولمبيات 611 نقطة في الدور الترتيبي لتحل في المركز الـ 56.

غادرت ندى الكامل الأولمبياد بعد أن خسرت في دور الـ 64 امام اللاعبة الروسية ببروفا، لتغادر بذلك الأولمبياد في المركز الـ 33 مكرر والأخير في الترتيب النهائي.

وتزوجت سيدة الاعمال ندى الكامل للمرة الاولى وأنجبت بناتها الثلاثة، وانفصلت عن زوجها، وتزوجت بعد ذلك من الفنان أحمد الفيشاوي واستمر زواجهما 4 سنوات، وكان الظهور الاول لها برفقته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلم «عيار ناري» الذي شارك فيه زوجها.

كان الفنان أحمد الفيشاوي قد أوضح أن ندى الكامل فتاة أحلامه وأنها المرأة التي يرغب في الزواج منها، وتعتبر الزوجة السادسة له، إلا أنها انفصلا عن بعضهما البعض في هدوء بعد مرور 4 سنوات من زواجهما.

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