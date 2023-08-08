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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات تعرضن للتحرش.. رضوى الشربينى تعترف.. ومايا دياب: لمس أجزاء حساسة..ومروى تنهار

رضوى الشربينى
رضوى الشربينى

أثارت تصريحات الإعلامية رضوى الشربينى الصادمة بشأن تعرضها للتحرش اللفظى، حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى أعاد للأذهان اعتراف عدد من الفنانات بتعرضهن للتحرش.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز حالات التحرش التي تعرضت لها النجمات.

رضوى الشربينى

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى فى مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن تعرضها للتحرش اللفظى طوال الوقت.

وقالت الشربينى خلال الفيديو: أتعرض للتحرش اللفظي طوال الوقت بخلاف التحرش الآخر.

مايا دياب

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال لقائها ببرنامج بصراحة برفقة النجمة نيللي كريم ، انها تعرضت للتحرش من قبل في احدى حفلاتها الغنائية.

وقالت دياب :" تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي ، ولن أفصح عن البلد الذي حدث فيه ذلك "

وتابعت :" كنت أرتدي على المسرح فستانا مقفولا وكبيرا وليس به أي شيء ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".

وأضافت مايا دياب: "لمس واحد من الجمهور مكانا حساسا في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ ، ولم أرتاح الا لما خدت حقي ، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".

شيرين عبد الوهاب

أثارت شيرين عبد الوهاب حالة كبيرة من الجدل بعد لحظات من طرح برومو حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «تخاريف»، وكشفت خلاله عن تعرضها للتحرش، لتسألها الكيلاني عن رد فعلها بعد التعرض للتحرش، وهل كان ردها بضرب المتحرش أم لا.

رانيا يوسف

أكدت رانيا يوسف، في لقاء ببرنامج "أنا وأنا" عبر قناة ON E الفضائية، أنها تعرضت للتحرش في مكان عام من شاب لكنها لم تنجح في الإمساك به، وتحاول أن تنسى تلك الواقعة التي سببت لها أثرا سيئا.

مروى اللبنانية

في عام 2007، ضُجت وسائل الإعلام بعد انتشار عدة صور لمروى اللبنانية، خلال حفل غنائي أحيته على أحد شواطئ الإسكندرية، وظهرت في الحفل ترتدي فستانًا أخضر اللون يكشف جزءا كبيرا من جسدها، بينما العديد من الشباب يحيطون بها ويلامسون جسدها وهي منهارة تمامًا.

ورددت الصحف آنذاك أن مروى اللبنانية تعرضت للتحرش الجماعي مثلما بينت الصور، وأن الجمهور تعرض للإثارة من رقص مروى على المسرح، واستغل عدد منهم سوء التنظيم فاندفعوا نحوها في حالة تحرش جماعي بها.

وبالرغم من أن الصور توضح الواقعة، إلا أن مروى نفت، فقالت في لقاء لها إن ما حدث هو سوء تنظيم للحفل فحدثت حالة هرج من معجبيها الذين حاولوا التقاط الصور معها على المسرح، فحاول بعض الشباب أن يحيطوا بها ويحموها من التجمهر، وبالفعل اختبأت في إحدى الشقق المجاورة لحين الانصراف في أمان، مؤكدة أن ملابسها في الحفل لم تكن مثيرة أو عارية.

فيفي عبده

قبل عامين، وأثناء حضورها مراسم عزاء كريمة مختار، كانت فيفي عبده تتحدث مع إحدى الصحفيات خارج سرادق العزاء، وتفاجأت بشاب صغير يتحرش بها من الخلف، فالتفتت له مندهشة ونهرته بشدة، وانصرفت من المكان غاضبة.

هالة صدقي

تعرضت هالة صدقي للتحرش في عزاء أيضًا، وتعود الواقعة لعام 2002، أثناء تقديمها واجب العزاء في الراحلة سناء جميل، فوجدت شخصًا يتبعها في الجنازة وعندما اعتدى عليها ضربته على وجهه أمام الجميع، وأضافت أنها لم تخف من ضربه وسط هذا الحشد الكبير بالعزاء.
 

الاعلاميه رضوي الشربيني الفنانة اللبنانية مايا دياب رانيا يوسف رضوي الشربيني شيرين عبد الوهاب مايا دياب

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