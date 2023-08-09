بعد أركب على الموجه.. سمية الخشاب تواصل تصوير مسلسلها الجديد أرواح خفية

عادت الفنانة سمية الخشاب لاستكمال تصوير احداث مسلسلها «أرواح خفية» بالقاهرة، وذلك بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية أركب على الموجة والذى تم تصويره بمدينة الغردقة.



واستأنفت سمية تصوير مشاهد مسلسلها الجديد فى عدد من مواقع التصوير المختلفة بمشاركة كل من نضال الشافعي وفراس سعيد ونهى رافت ومن إخراج إبرام نشأت.



ومن المفترض ان يستمر فريق عمل المسلسل فى تصوير أحداثه فى العديد من الأماكن ومنها إحدى المدارس الخاص ثم يتم نقل التصوير داخل مدينة الانتاج الإعلامي .



وكشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل كواليس كليب أغنيتها الجديدة "اركب على الموجة" والتى تم طرحها عبر قناتها على اليوتيوب وترد فيه على بعض الانتقادات التى وجهت لها.

وقال سمية الخشاب فى لقاء ببرنامج et بالعربى : كنت حريصة على تنفيذ الكليب بطريقة مختلفة وإقامة دعايا قوية له وصورت فى منزلى بجانب تصوير خارجي وبمجرد ما طرحت البرومو الخاص بالكليب وجدت ردود فعل إيجابية على الكليب وحقق 13 مليون مشاهدة فى أقل من ثلاث ايام على الرغم أن الكليب لم يكن قد طرح الا أمس.

وأضافت سمية الخشاب: الأغنية جريئة وجميلة شبابية ولذيذة وخفيفة للصيف، واستغرقنا وقتا من أجل الاستقرار على كلمات الاغنية والاغنية عادية وكل ما يتردد بشأن الانتقادات أمر لم يضايقني لانى قدمت عملا مختلفا ومبهج.

سمية الخشاب

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية كليب "اركب على الموجة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت خلال 24 ساعة من طرحها المليون مشاهدة.