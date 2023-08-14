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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراها.. عدد زيجات شويكار وقصة تعرضها للخيانة

شويكار
شويكار

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة شويكار والتي تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديدا من الأعمال الفنية التي تظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

مرت شويكار بعدد من الصعوبات فى بداية حياتها حيث قرر والدها زواجها في سن صغيرة، وكان عمرها 16 عاماً، زوجها والدها لـ المهندس حسن نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة، ثم أصيب زوجها بمرض خطير وتوفي بعد عامين، لتخوض شويكار رحلة شاقة وهي أرملة بعمر الـ 18 وأم لطفلة عمرها عامين.

زواج شويكار 

واستكملت شويكار حياتها وقررت أن تعود لدراستها وتشق طريقها فى عالم الفن حتى سنحت لها فرصة العمل مع الفنان فؤاد المهندس الذى أمن بموهبتها وكان ذلك من خلال مسرحية "السكرتير الفني"، وكان من المفترض أن يقدم البطولة أمامها الممثل السيد بدير، لكنه سافر بشكل مفاجئ ليحصل على بطولة العمل الممثل ​فؤاد المهندس​ الذي أعجب بها فوراً وفتحت أمامها أبواب الشهرة وأيضا قصة حب جديدة لتعيشها مع فؤاد المهندس الذى أعجب بها من اللقاء الأول.

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واستمر الثنائي في تقديم الأعمال الفنية معاً، وأثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي" قرر أن يعرض عليها الزواج على خشبة المسرح، فقال لها "تتجوزيني يا بسكوتة" فردت على الفور وماله.

استمرت علاقة شويكار و فؤاد المهندس نحو 20 عاماً حتى انفصلا وتزوجت بعدها من السيناريست مدحت حسن.

خيانة شويكار 

وتعرضت شويكار للخيانة من إحدى صديقاتها وهو ما اعترفت به فى إحدى اللقاءات التليفزيونية النادرة لها قائلة: "كانت لدي صديقة هي أعز صديقاتي لم نكن نفترق إلا ساعات الليل، عاشت معي ونأكل معًا ونلبس ملابس واحدة".

وأكملت شويكار قصتها مع صديقتها قائلة: "انتهيت من الدراسة وتزوجت وأنا صغيرة في سن الـ 15، ووقتها صديقتي لازمتني ولم تفارقني، وتمتعت بكل النعيم الذي وفره لي زوجي، كان يشتري لي أرقى وأجمل الفساتين كانت تشاركني لبسها، ذهبت معنا إلى كل مكان، كانت ظلا لنا".

كان القرب الشديد بين الصديقتين بابا للمشاكل الزوجية والخيانة، فتسرد شويكار حكايتها: "في مرة زوجي قال إنه يتضايق من وجودها، ويرغب أن ننفرد في عش الزوجية، وقتها رفضت بشدة وظننت أنه يغار من حبها لي، أو أنه يتضايق من نفقاتها الإضافية التي تحملها له".

مرت الأيام وبعد حوالي عام انكشفت الأمور على حقيقتها أمام عيني، متابعة : "في يوم زوجي قال لي إنه مسافر وطلب مني إن أروح عند عائلتي، وبالفعل ذهبت ولكن عدت بالليل إلى المنزل ووجدت صديقتي العزيزة تحاول إغراء زوجي وفي بيتي".

فرت الصديقة الخائنة ووقف الزوج يعترف أمام زوجته شويكار: "قال لي إنه يئس من نصيحتي بإبعادها عن البيت، ورفض أن يقول من قبل إنها تغريه منذ الشهر الأول لزواجنا، معللًا ما فعله بأنه أراد أن يلقني درسا عمليا حتى أقرن الثقة بالحذر".

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