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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

داليدا خليل
داليدا خليل

نشرت الفنانة داليدا خليل ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وهى ترقص مع بعض أصدقائها أثناء تواجدها فى إحدى المناطق الساحلية. 

وظهرت داليدا خليل، وهى ترقص بطريقة جنونية مع أصدقائها ، كما نشرت فيديو آخر ترقص فيه بمفردها. 

وأعلنت داليدا ، عن تصويرها فيلما مع كريم أبو زيد والفيلم بعنوان دراكورع. 

داليدا خليل 

عمرو دياب وداليدا خليل 

وكانت أثارت داليدا خليل، حالة من الجدل الواسع بسبب صورة الهضبة عمرو دياب معها ، حيث شهدت الأيام الماضية كثير من الأقاويل حول علاقتهما.

وخرجت داليدا خليل، لتعلق مجددا على هذه الصور التى التقطتها مع عمرو دياب ، وذلك خلال لقاء ببرنامج تلفزيوني حيث اكتفت بكلمة واحدة حيث قالت “الصور كانت عفوية”.

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وظهرت الفنانة داليدا خليل، وهي ترقص على أغاني الهضبة عمرو دياب، وذلك خلال مقطع فيديو متداول على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، في عطلتها الصيفية.

داليدا خليل 

وبدت داليدا خليل، في مقطع الفيديو منسجمة مع أغنية أنت الحظ لـ عمرو دياب، وهي ترقص عليها مرتدية ملابس الشاطئ، ليأتي هذا الفيديو تزامنا مع صورها المثيرة مع الهضبة.

ولم يظهر عمرو دياب، في مقطع فيديو داليدا خليل، الذي لم يوضح تواجد الهضبة في هذه المناسبة أم لا.

كانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، قد ردت على شائعات ارتباطها بـ الهضبة عمرو دياب، والتي أثيرت مؤخرا بسبب الصور التي التقطتها معه في الساحل الشمالي.

وقالت داليدا خليل، إنها تحب عمرو دياب كثيرا، وإن هذه الصور هي أول لقاء يجمع بينهما وكان لي الشرف، وعلقت: «هو كتير مهضوم.. وحدا قريب للقلب.. وكتير لذيذ.. ما قادرة أقول إلا هيك».

وحول ما تردد حول ارتباطها بـ عمرو دياب، أجابت داليدا خليل، قائلة: «لا أبدا مش معقول واحد يعمل قصة حب من صورة يعني، بعدين ردة الفعل كانت كتير مهضومة، وما كان عندي إلا كل التعليقات الإيجابية بصراحة».

داليدا خليل 
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