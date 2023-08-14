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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوقفت الغناء بسببه.. موقف غريب تعرضت له لطيفة في حفلها بقرطاج| تفاصيل

لطيفة
لطيفة

تعرضت الفنانة لطيفة إلى موقف غريب على المسرح أثناء تقديم حفلها فى تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج أمس حيث تفاجأت بدخول عروسين حفلها.

وقررت لطيفة أن توقف الغناء وحرصت على أن تهنئ العروسين بزواجهما متمنية لهما حياة سعيدة.

وقدمت لطيفة عددا من الأغانى التونسية التى تنال اعجاب الجمهور العاشق لصوتها الرائع. 

أغانى لطيفة

طرحت المطربة التونسية لطيفة، منذ قليل، أحدث أغانيها بعنوان Mon amour وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى ومن توزيع جلال الحمداوي، ويعتبر هذا الكليب هو الثاني للطيفة خلال هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأولى طب أهو.

وتصدرت أغنية "طب اهو" للنجمة لطيفة، تريند “تويتر” وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والسعودية ولبنان والعراق وليبيا.

ويواصل الكليب حصد المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، كما حصدت الأغنية ما يتجاوز 135 مليون مشاهدة ومتابعة على موقع “تيك توك”.

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