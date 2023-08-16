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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع ورمضان نمبر 5

كريم عبد العزيز وكريم
كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدى وع الزيرو للفنان محمد رمضان. 

 

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 122.714.290 جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

 

فيلم تاج

بينما جاء فى المرتبة الثانية فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى حيث حقق إيرادات بلغت 45.187.983 جنيه".

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

 

فيلم البعبع 

بينما حقق  فيلم “البعبع” بالمركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت 42.869.709 جنيه .

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

 

فيلم مستر إكس

وجاء فى المرتبة الرابع فيلم “مستر إكس” والذى حقق  إيرادات بلغت 30.126.148 جنيه وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن.

 

فيلم مرعى البريمو 

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق ايرادات وصلت إلى 12.627.032 جنيه. 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

 

ع الزيرو 

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات وصلت إلى 9.568.665 جنيه بعد فيلم “مرعي البريمو”.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.  

 

فيلم مطرح مطروح 

وحقق فيلم مطرح مطروح إيرادات بلغت 2.618.424 جنيها، ليتذيل قائمة الاعمال التي تعرض في السينمات من حيث الإيرادات .

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

البطة الصفرا البعبع ايرادات الافلام هنا الزاهد فيلم “بيت الروبي” فيلم “تاج” فيلم “ع الزيرو” فيلم “مرعى البريمو” فيلم “مستر إكس فيلم “مطرح مطروح” فيلم “البعبع” كريم عبد العزيز محمد هنيدي

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