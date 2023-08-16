عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

تامر حسنى
تامر حسنى

يحتفل تامر حسنى اليوم، الأربعاء، بعيد ميلاده، والذى قدم العديد من الأعمال الغنائية والسينمائية التى تظل عالقة فى آذان عشاقه وجماهيره الغفيرة. 

تامر حسنى نموذج للإنسان البسيط الذى يسعى لأن يترك بصمة حقيقية فى قلوب محبيه، وصناعة تاريخ منفرد، وهو ما وصل إليه وما زال يكتب فى صفحاته حتى الآن. 

تامر حسنى 

لقب تامر حسنى بنجم الجيل لم يأت من فراغ، بل كان نتاج مجهود كبير وعناء فى البدايات وإصرار وعزيمة لما يرغب فى تحقيقه، وقبل كل ذلك إيمان شديد بموهبته أجبر الجميع على الوقوف بجواره والوصول إلى أعلى قمم المجد والشهرة. 

تامر حسنى 

ولد تامر حسنى في القاهرة يوم 16 أغسطس 1977، ووالده المطرب حسني شريف، ووالدته فاطمة الصباغ، وهي سيدة سورية، وانفصل والده عن والدته وهو طفل في سن السابعة وعاش مع والدته وشقيقه الأكبر حسام حسني.

اختفاء عادل إمام وتحريض على اقتحام فيلته.. مادلين طبر في مرمى النار

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع ورمضان نمبر 5

عمل تامر حسنى منذ صغره كعامل بناء، وبائع عطور متجول، وسوبر ماركت، ومحطة بنزين، كما كان يعتنى بدراسته، حيث التحق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، وكان يغني بحفلات الجامعة، وأعجبت الإعلامية سلمى الشماع بصوته عندما استمعت إليه في إحدى ندوات الجامعة، وطلبت منه أن يشارك في حفلة ضمت كبار الفنانين.

تامر حسنى 

غنى تامر حسني في الحفلة أغنية “قولوا لا” فأشاد الحضور به، وهي الأغنية التي تم تصويرها فيما بعد على طريقة الفيديو كليب وعرضت على التليفزيون المصري في 2001 وعرفته سلمى الشماع على المنتج نصر محروس، الذي قام بتوقيع عقد معه، وكانت أول أغنية له كانت بعنوان “ولا إيه” ضمن ألبوم فري ميكس 2000، من إنتاج نصر محروس.

بدأ مسيرة تامر حسنى الفنية في عام 2002 بألبوم “فري ميكس 3” بالتعاون مع شيرين عبد الوهاب، وهو الألبوم الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وأصدر أول ألبوماته بعنوان “حب” في 2004، وشهد نفس العام الظهور الأول له على شاشة السينما بفيلم “حالة حب”، وفي 2005 قدم ثاني أفلامه “سيد العاطفي” وقام فيه بدور الشاب الشعبي لأول مرة، وحقق نجاحًا كبيرًا.

تامر حسنى 

شهد عام 2007 نقطة تحول في مسيرة تامر حسني الفنية، فقدم ألبومين الأول ديني اجتماعي بعنوان “الجنة في بيوتنا”، والثاني رومانسي بعنوان “بنت الإيه”، بالإضافة إلى فيلم “عمر وسلمى” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتوالت أعمال تامر حسني الغنائية والسينمائية فيما بعد، ليحصد العديد من الجوائز والألقاب، وأصدر حتى الآن أكثر من 13 ألبوم، وقام ببطولة 12 فيلما سينمائيا، ومسلسلين، وحصل على جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل على جائزة أسطورة القرن لكونه فنانا شاملا من البيج أبل ميوزك أوورد غب 2011.

يعتبر أول فنان مصري وعربي يضع بصمة اليد والقدم على الطباعة الأسمنتية بالمسرح الصيني “تي سي إل” مع عدد من نجوم العالم.

تامر حسنى 

أعلن زواجه من المغربية بسمة بوسيل، في 2012 بعد أن شاركته الغناء في دويتو “ما تسألنيش” وهي واحدة من ضمن أغنيات ألبوم “اللي جاي أحلى” الذي طرحه في صيف 2011.

في 4 مايو 2013 رزق تامر حسني بمولودته الأولى “تاليا”، وفي 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية “أمايا”، وفي 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث “آدم”.

تامر حسني الفنان تامر حسني اغاني تامر حسني عيد ميلاد تامر حسنى افلام تامر حسنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

اختفاء عادل إمام وتحريض على اقتحام فيلته.. مادلين طبر في مرمى النار

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

المؤلف محمد عبد المعطى: حضرنا لفيلم خمس جولات منذ عامين و4 شهور

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع ورمضان نمبر 5

فيفي عبده: مسلسل كيد النسا كان نمبر وان ودي مفيهاش كلام

65000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل حكيم في العلمين

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

ترشيحاتنا

تعثر مفاوضات ضمك السعودي مع طارق حامد لهذا السبب| تفاصيل

الرعاة والأزمات المالية.. 3 عقبات تضرب دوري المحترفين في القسم الثاني

أجهزة تعدين وغسيل أموال.. القبض على شخص يبيع العملات الافتراضية

البحوث الزراعية ينفذ تدريبا صيفيا لـ258 طالبا

وصول وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس في زيارة رسمية

مقدما رقم الشكاوى| رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل: نسعى لنكون حلقة وصل بين المنتفع والمنشآت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدروا مانشيتات الصحف.. جواسيس موسكو الـ3 في بريطانيا يكشفون قوة المخابرات الروسية

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

فيديو

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ