اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

نشرت الفنانة الشعبية فاتن يوسف مقطع فيديو لها عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه اعتزال الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدين والمديح.

فاتن يوسف

وقالت فاتن يوسف : الحمد لله الذي هدانا لهذا أحبائي أعلن لكم اعتزالى الغناء الشعبي واتوجه للانشاد الدينى وفى مدح رسول الله.

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وأضافت فاتن يوسف : كنتم تتمنون لى هذه الخطوة وانا ذهبت إلى ما كنت أرغب فيه و أتمناه أيضا وأشعر فيه بالراحة والطمأنينة وكان اعتزالى الغناء الشعبي من يوم عاشوراء الماضى.

فاتن يوسف

وكانت فاتن يوسف والتى لقبها الكثير من متابعيها بالاسطورة دخلت مجال الغناء منذ عدة سنوات ولكن وجدت بعض الصعوبات فى البداية بسبب اعتراض أسرتها إلا أن بعد ذلك دعموها.

فاتن يوسف

وكانت فاتن يوسف تغنى فى الأفراح والمناطق الشعبية ومعروف عنها امتلاكها صوت قوى وهى من قنا ودرست في مدارس قنا والتحقت بجامعة جنوب الوادي، وتخرجت من كلية التجارة شعبة محاسبة.