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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام| أكرم حسني يتفوق على الجميع.. ومحمد هنيدي «نمبر 6»

أكرم حسنى
أكرم حسنى

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة.

وانضم كلا من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي، و"ع الزيرو" لمحمد رمضان، إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صف-، وش في وش- خمس جولات”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الثلاثاء، 1.947.840 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 731.938 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

وجاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش”، والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 557.358 جنيها.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

أولاد حريم كريم

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 338.622 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الثالث. 

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز. 

فيلم “بيت الروبي”

وتراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 137.656 جنيها، ليحصل على المركز الرابع بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم “ع الزيرو”

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 65.344 جنيه، واحتل المركز الخامس.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم مرعي البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، وحقق إيرادات وصلت إلى 58.169 جنيه، ليحتل بذلك المركز السادس.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم “مستر إكس”

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 38.669 جنيه، ليأتي في المركز السابع، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

“مندوب مبيعات”

فيلم “مندوب مبيعات” بطولة كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم وحقق 15.422 جنيه ليحتل المركز الثامن. 

فيلم “البعبع”

بينما حقق  فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 3532 جنيه، لياتى فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “تاج”

فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى، وحقق إيرادات بلغت ‏1130 جنيها ليحتل المركز العاشر.

ينتمي فيلم “تاج” لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

احمد فهمي الفنان امير كرارة الفنان تامر حسني ايرادات الافلام فيلم “العميل صفر” فيلم “بيت الروبي” فيلم “مستر إكس فيلم “تاج” فيلم “البعبع” فيلم “وش فى وش”

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