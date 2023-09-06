أخبار الفن.. الموت يفجع طه دسوقى.. صدمة رضوى الشربينى ورد نارى على حلاقة أسما شريف منير.. بلاغ شيرين للنائب العام

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

الموت يفجع الفنان طه دسوقي.. تفاصيل

نشر الفنان طه دسوقى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يعلن فيه عن رحيل عمه.

بلاغ للنائب العام.. شيرين عبدالوهاب تتهم شخصا بالاستيلاء على أغانيها والتربح منها

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد أحد الأشخاص، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر “يوتيوب”، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالاضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

كل صفاتي حلوة.. شرط صادم من نسرين أمين لقبول الزواج

كشفت الفنانة نسرين أمين عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وصفاتها ومدى إمكانية زواجها مرة أخرى أم لا.

«ليه السرطان مابيجلكيش وتموتي؟».. رد ناري من رضوى الشربيني على أحد متابعيها

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن موقف صعب تعرضت له من قبل أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

نشرت الفنانة سينتيا خليفة ، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، عبر خاصة الستورى، تخرج فيه عن صمتها بعد حالة الجدل التى اثارتها بسبب نظرات الناس لها بعد كل إطلالة لها.

هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

فجرت الفنانة هيدي كرم، مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد.

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة لاعب النصر السعودي كرستيانو رونالدو الأنظار إليها فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، والذى تحرص على التواجد به، حيث تعد هذه المرة الخامسة لها.

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن رأيها في ما فعلته أسما شريف منير وحالة الجدل التى أثيرت حولها بعد حلاقة شعرها على الزيرو.

وقالت رضوى الشربينى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى: "أنا أدعمها وأعجبت كثيرا برد فعل والدها الفنان شريف منير لأنه فى النهاية طالما لم تضر أحد بما فعلته فلها مطلق الحرية ولا نلوم عليها.

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى عن تفاصيل جديدة فى أزمة انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني.

وقالت رضوى الشربيني في لقاء ببرنامج “et بالعربي”: لم أهاجم أحمد سعد ولكنى كنت أهاجم الناس الذين كانوا يهاجمون علياء ولأني أدعم المرأة ولكن لم أهاجم أحمد سعد لأنه من الأصدقاء المقربين لى".

إيرادات الأفلام| أكرم حسني يتفوق على الجميع.. ومحمد هنيدي «نمبر 6»

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة.