ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة لاعب النصر السعودي كرستيانو رونالدو الأنظار إليها فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والتى تحرص على التواجد به حيث تعد هذه المرة الخامسة لها.

وأثارت جورجينا رودريجيز حالة من الجدل الواسع هذه المرة ليس من خلال اطلالتها الجريئة ولكن بسبب ارتداء عقد ماسى باهظ الثمن وهو الأمر الذى لفت الأنظار حيث يبلع قيمة العقد مليون جنيه استرليني.

وظهرت جورجينا رودريجيز مرتدية فستان أحمر ناري وتهافت عليها الإعلام والصحافة وعدسات المصورين لالتقاط صورا لها والحصول على تصريحات منها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

جورجينا رودريجيز

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.